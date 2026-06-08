Trei tipuri de anchetă, două cărţi, o editură

Dan Antonescu și Lavinia Betea sunt doi specialiști recunoscuți în domeniile lor de expertiză – judiciar și studiul istoriei recente – ambii activând și în mass-media, după mulți ani de carieră profesională cu rezultate excepționale. Dar ambii au scris și cărți, încununându-și studiul și activitatea profesională cu volume de mare valoare, ce pot fi considerate adevărate manuale pentru elevi și studenți, dar și pentru specialiști. „Viața la Omoruri”, de Dan Antonescu, și „Lucrețiu Pătrășcanu, moartea unui lider comunist”, de Lavinia Betea, au fost prezentate sâmbătă, de Editura Corint, la Bookfest, la București, în prezența unui public numeros și a invitaților celor doi autori, acesta fiind unul dintre cele mai importante evenimente ale târgului de carte de la Romexpo.

Cele două evenimente de lansare pentru noua ediție „Viața la Omoruri”, respectiv „Lucrețiu Pătrășcanu, moartea unui lider comunist” au fost programate de Editura Corint în continuitate, în intervalul orar 13:00-15:00, la târgul de carte de la București, în penultima zi, sâmbătă, 6 iunie. Psiholoagă, istoric al comunismului, jurnalistă și scriitoare, Lavinia Betea – care a condus mai mulți ani secția de Istorie Recentă la Jurnalul Național – a participat la lansarea colonelului (r) Dan Antonescu, de echipa căruia o leagă și o relație de colegialitate.

Din publicul numeros al celor doi autori au făcut parte scriitori, jurnaliști, istorici, polițiști și psihologi, într-un cerc select format din categorii de public avizat pe care a reușit să-l formeze Editura Corint, prin preluarea unora dintre cele mai valoroase scrieri ale unor specialiști români, prin noile ediții ale unor opere deja consacrate.

„Viața la Omoruri” este prima carte scrisă de Dan Antonescu – unul dintre cei mai cunoscuți polițiști din România care și-a desfășurat activitatea de anchetator la Serviciul Omoruri din cadrul Poliției Capitalei timp de 20 de ani, iar în ultima parte a carierei profesionale, după ce a acumulat foarte multă experiență, a și condus-o pentru scurt timp. Cartea prezintă unele dintre cazurile emblematice rezolvate de echipa de la Omoruri, așa cum le-a trăit autorul, devenit scriitor în urma unei intense activități în mass-media, după retragerea din activitatea de polițist.

Cartea lui Dan Antonescu poate fi considerată o culegere de nuvele polițiste, pentru că autorul este și un excelent povestitor, cu un umor fabulos și cu un fir narativ demn de premii pentru literatură, dar poate fi luată în calcul și ca manual pentru polițiștii judiciariști, pentru avocați, procurori, judecători, psihologi sau jurnaliști, fiind o dovadă a modului de lucru în ancheta polițienească, dar și o culegere de exemple de bune practici în toate aceste meserii.

Între culegere de nuvele polițiste și manual

În plus, cazurile prezentate în acest volum ar trebui să fie studiate de mulți studenți la Academia de Poliție, la Drept, la Psihologie, la Jurnalism și în multe alte domenii, pentru că vorbesc despre gestionarea crizelor, despre stres și concentrare în cele mai fragile momente, despre trăirile interioare ale criminalilor și ale polițiștilor, deopotrivă, precum și despre felul în care știrile ajung la opinia publică și despre cealaltă latură a adevărului care ajunge la publicul larg, prin mass-media.

Despre toate acestea s-a vorbit la evenimentul de lansare a noii ediții „Viața la Omoruri”, de Dan Antonescu, de la standul Editurii Corint, unde autorul a povestit publicului și cum a devenit scriitor, după ce deja trecuse de la meseria de polițist la cea de realizator de emisiuni TV și autor de blog.

Anchetă în Arhivele SRI, în căutarea adevărului

În continuarea evenimentului, Lavinia Betea a prezentat noua ediție a cărții sale despre viața și moartea liderului comunist Lucrețiu Pătrășcanu – unul dintre cei mai controversați ilegaliști din perioada interbelică, autorul strategiei care a dus la întoarcerea armelor de către România, la 23 August 1944, dar care a fost apoi considerat spion, închis și condamnat la moarte, tot de comuniști – la fel ca mulți alți lideri ai partidului.

Despre toate aspectele trecerii fostului ministru comunist al Justiției din tabăra ilegaliștilor în cea a liderilor României, apoi în cea a condamnaților, Lavinia Betea a scris această carte, în urma unei anchete pe care a făcut-o cu eforturi colosale, pentru că nu a avut acces la informații, inițial, fiind nevoită să recurgă la un truc, pentru a ajunge la dosarele Securității. Apoi, pas cu pas, din discuții cu foști lideri comuniști și cercetarea Arhivelor SRI, a reușit să pună cap la cap informații prețioase despre viața și activitatea lui Lucrețiu Pătrășcanu, în acest volum care în anul 2003 a primit Premiul „Nicolae Bălcescu” din partea Academiei Române, fiind reeditat acum, la Corint.

În contextul actual, cartea Laviniei Betea este foarte importantă, mai ales pentru cei care au uitat sau nu au știut niciodată cum s-a instaurat regimul comunist în România și cum și-a creat și eliminat victimele.

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