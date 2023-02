Noi traduceri din Annie Ernaux, Bruno Schulz, Richard Powers, Natalie Haynes sau Linda Boström Knausgård, la începutul acestei primăveri, în colecția ANANSI

Cu siguranță, una dintre cele mai așteptate traduceri o reprezintă ediția în limba română a volumului Anii, al laureatei Nobelului literar din 2022, Annie Ernaux.

Descris de scriitorul și scenaristul Emmanuel Carrère drept „una dintre foarte puținele cărți cu adevărat mari din literatura contemporană”, volumul Anii (2008) a fost primit cu surprindere. Deși Annie Ernaux era deja de decenii întregi o scriitoare iubită și premiată, Anii a reprezentat, în mult feluri, un nou început: atât un volum de memorii al unei întregi generații, dar și povestea unor oameni ce-și relatează istoria unică. Anii este o rememorare a perioadei 1941-2006, realizată cu ajutorul senzațiilor trecute și prezente, al fotografiilor, cărților, cântecelor, radioului, televiziunii, reclamelor, știrilor, totul contrastând cu însemnările de jurnal adunate de-a lungul a șase decenii.

Traducerea în limba română poartă semnătura Mădălinei Ghiu.

Scriitoarea suedeză Linda Boström Knausgård revine și ea în atenția criticilor și cititorilor români cu o nouă carte: Copil de octombrie (traducere din limba suedeză de Roxana-Ema Dreve).

Între 2013 și 2017, Linda Boström Knausgård a fost internată periodic într-un salon psihiatric, unde a fost supusă terapiei cu electroșocuri. Pe măsură ce terapia înainta, amintirile scriitoarei începeau să dispară. La ce mai e bun un scriitor fără memorie?

Cartea aceasta, bazată pe experiența autoarei, reprezintă o tentativă elocventă de a reține trecutul, de a crea o poveste, de a găsi sens și de a ține în viață legăturile cu familia, cu prietenii, chiar cu propria ființă. Aceasta este povestea luptei unei femei împotriva bolii mintale și a izolării. Este o mărturie crudă asupra felului în care scrisul poate să protejeze și să vindece.

Bruno Schulz, considerat unul dintre cei mai mari scriitori polonezi ai tuturor timpurilor, intră pe lista autorilor publicați în colecția Anansi. World Fiction, cu volumul Prăvăliile de scorțișoară. Sanatoriul sub semnul clepsidrei.

Cele două volume de proză editate de autor în timpul vieții sunt publicate acum într-o nouă traducere, semnată de Cristina Godun, prima de acest fel după anii 1970. Bruno Schulz publica în 1934 Prăvăliile de scorțișoară, un volum de povestiri ce își implica personajele în ritmurile nebunești ale unei naturi scăpate de sub control, implacabile, iar în 1937, Sanatoriul sub semnul clepsidrei, volum ce punea în discuție dimensiunea temporală, creând și jucându-se cu realități alternative.

Cât a trăit, prozele lui Bruno Schultz nu au avut parte de o primire critică favorabilă, însă după război talentul său excepțional i-a adus cititori în toată lumea: „Bruno Schulz și-a câștigat, cu doar câteva proze, locul alături de giganți precum Kafka sau Borges” (Sjón), „Bruno Schulz a fost unul dintre marii scriitori, unul dintre marii transmutatori ai lumii în cuvinte” (John Updike).

J.R. Moehringer, autorul bestsellerului Dulcele bar, revine primăvara aceasta în librăriile românești cu Sutton, un roman construit pe marginea biografiei celebrului spărgător de bănci al Americii: Willie Sutton, cel pe care americanii sărăciți de Marea Criză Economică din 1929–1933 l-au transformat în erou național.

„Sutton reprezintă portretul fascinant al unui om remarcabil. Talentul lui Moehringer de a surprinde spiritul epocii şi bogăția detaliilor face ca fiecare oprire din călătoria exterioară şi lăuntrică a lui Sutton să fie zguduitoare.” (Publishers Weekly)

Traducerea în limba română a cărții poartă semnătura lui Paul Slayer Grigoriu.

Uimire, cel mai intim și mai tulburător roman al lui Richard Powers, unul dintre marii scriitori americani în viață, va apărea de asemenea în traducere în colecția Anansi. World Fiction. Cu o viziune rară asupra lumii și descrierea uneia dintre cele mai răscolitoare apropieri dintre tată și fiu, Uimire spune povestea lui Theo Byrne, un astrobiolog care caută semne de viață în necuprinsul cosmosului, și a fiului său, Robin, un băiețel blând și bun, ce petrece ore întregi pictând animale aflate-n pragul dispariției. Destabilizat de moartea mamei, Robin e pe cale de a fi exmatriculat pentru că și-a lovit colegul. Pe măsură ce fiul său devine din ce în ce mai tulburat, Theo speră să-l țină departe de medicația psihoactivă. Află, întâmplător, de un tratament experimental menit să-i susțină lui Robin controlul emoțiilor, ce ar necesita conectarea băiatului la modelele cognitive înregistrate ale creierului mamei sale...

Uimire, o poveste cutremurătoare, despre o familie prinsă în penumbra doliului.

Cartea a fost nominalizată la National Book Award 2021 și la Booker Prize 2021; traducerea în limba română este semnată de Petru Iamandi.

Pe lista noilor nume din portofoliul colecției Anansi. World Fiction, din această primăvară, se alătură și cel al lui Natalie Haynes, una dintre cele mai populare scriitoare americane și o cunoscută clasicistă.

O mie de corăbii (traducere de Ioana Filat) este cartea în care Natalie Haynes dă glas femeilor, până acum tăcute, din Războiul Troian. Cartea nu este numai romanul unui război, ci este urzită cu poveștile femeilor prinse într-un conflict legendar și istorisit prin vocea muritoarelor, dar și a zeițelor, un roman inspirat, printre altele, de Iliada, „una dintre operele fundamentale pe tema războiului și a războinicilor, a bărbaților și a masculinității”.

Primăvara aceasta, în colecția Anansi. World Fiction va fi publicat și romanul Femeile din Troia de Pat Barker, „una dintre cele mai profunde și fascinante scriitoare contemporane”, în viziunea criticilor de la The Washington Post.

Nominalizat la Women’s Prize for Fiction, The Gordon Burn Prize și Costa Book Awards și câștigător al The Independent Bookshop Award în 2019, romanul Femeile din Troia urmărește destinul unei femei extraordinare și reînvie una dintre cele mai glorioase povești ale lumii antice. Un roman al războiului care macină o civilizație, Femeile din Troia (traducere în limba română de Genoveva Cerchez) vede prin ochii unei femei grozăvia unei povești homerice care va marca pentru milenii istoria lumii.

Cea mai cunoscută poveste de dragoste din literatura italiană a secolului XX, dar și romanul dispariției unei lumi, Grădinile Finzi-Contini de Giorgio Bassani (traducere de Rodica Locusteanu), este de asemenea readusă în atenția cititorilor autohtoni într-o nouă ediție. Frumoasa, inteligenta, dar și periculoasa Micόl este unul dintre marile personaje ale literaturii universale, simbol al misterului primei iubiri. Comunitatea iudaică din Ferrara, sinagogile ei, dar și domeniul înconjurat de Ziduri al bogatei familii Finzi-Contini sunt readuse la viață de memoria lui Bassani, ce reconstituie ultimii ani de dinaintea Holocaustului prin ochii unui tânăr îndrăgostit. Romanul a avut parte de o tulburătoare ecranizare, în regia lui Vittorio De Sica.

O nouă ediție a romanului Zgomotul alb, considerat una dintre capodoperele lui Don DeLillo, se află deja în librăriile fizice și online din întreaga țară. În paralel, ecranizarea cărții, în regia lui Noah Baumbach, cu Adam Driver, Greta Gerwig și Don Cheadle în rolurile principale, este disponibilă în rețeaua Netflix.

Considerat una dintre capodoperele lui Don DeLillo, Zgomotul alb (în traducerea regretatului Horia Florian Popescu) urmărește un an din viața lui Jack Gladney, șef al catedrei de studii despre Hitler la facultatea sa, în ciuda faptului că nu vorbește o boabă de germană. Existența lui idilică și absurdă, ce stă sub semnul unei anxietăți legate de propria condiție de muritor, e tulburată de apariția unui nor toxic care-l pune în fața unei amenințări reale. Zgomotul alb este o combinație strălucită de satiră socială și investigație metafizică prin care Don DeLillo scoate la lumină consumerismul sălbatic, suprasaturația media din viețile noastre și intelectualismul mărunt.