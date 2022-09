Câștigători de Grammy astăzi, pe scena Festivalului Fall In Love, la Mogoșoaia Arrested Development & Mura Masa, în premieră la București

Concertele vor începe astăzi, vineri, 2 septembrie, de la ora 16:00, și se vor încheia sâmbătă dimineață, la 08:00 – o primă zi de festival ce promite să devină memorabilă, în compania unor artiști actuali și inovatori:

MURA MASA este un tânăr muzician, cantautor și producător de muzică electronică din Guernsey, și se află pentru prima dată pe o scenă din București. La doar 26 de ani, este deja cunoscut în toată lumea, în special pentru hitul său Lovesick, care a cucerit topurile din Marea Britanie și Statele Unite. La vârsta de 21 de ani, Alexander Crossan avea deja în palmares un premiu Grammy și un show care a cucerit publicul și critica, la Festivalul Coachella.

Un alt highlight al acestei zile îl reprezintă cu siguranță prezența pe scena festivalului Fall In Love a celor de la ARRESTED DEVELOPMENT, ce vin cu o reprezentare unică a eclecticelor și efervescentelor ritmuri africane, care contrastează cu așteptările publicului de la sunetele clasice ale culturii hip-hop. Albumul lor, 3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life of… le-a îmbogățit palmaresul cu două premii Grammy, și două premii MTV. Arrested Development și-au propus să joace un rol activ în a schimba lumea în bine, și îl joacă de pe marile scene ale lumii, dobândind deja statutul de artiști legendari.

Trupa SUBCARPAȚI nu mai are nevoie de nicio prezentare pentru publicul autohton, maniera proprie în care aceștia reinterpretează folclorul și revigorează tradițiile muzicale locale i-a propulsat deja în rândul celor mai iubite trupe din România.

La scena them, PRÂSLESH - duo-ul format din Prâslea și Raresh. Raresh a avut și are în continuare o influență semnificativă asupra muzicii electronice locale. A format Arpiar, alături de Petre Inspirescu și Rhadoo, și a făcut mulțimi de oameni de prin toate colțurile lumii electronice să piardă noțiunea timpului pe ringul de dans.

Vineri, 2 septembrie, la Festivalul Fall In Love:

Scena Love:

16:00 – J The Funky Bear

18:30 – Arrested Development

20:45 – Subcarpați

22:30 – Mura Masa

Scena Radio Guerrilla:

17:45 – Jurjak

20:00 – ROA

21:45 – Moonlight Breakfast

Scena them:

18:00 – Vizan

21:30 – Dan Andrei

01:00 – Prâslesh

04:30 – SIT

Accesul în festival

Accesul în festival se va face din str. Valea Parcului Nr. 40, începând cu ora: 16:00. Porțile festivalului se vor închide în fiecare dimineață la ora 08:00. Este recomandat să ajungeți cât mai devreme, pentru a evita aglomerația.

Cum ajungi la festival

1. Shuttle Bus

În perioada festivalului Fall in Love, între 2 și 4 septembrie 2022, participanții la eveniment care dețin abonament, bilet sau brățară, vor avea la dispoziție transport dedicat tur-retur gratuit, de la stațiile de metrou Intermodal Străulești - Mogoșoaia, la fiecare 15-20 minute, între 15:30 și 01:00;

2. Autobuzul 436 din stația Intermodal Străulești până la Parcul Mogoșoaia;

3. Cu trenul de la Gara de Nord până la Parcul Mogoșoaia. Informații suplimentare, pe www.cfrcalatori.ro.

4. Prin aplicația BlackCab, cu codul FallinLove, pentru un discount de 20% în călătoriile până la festival și înapoi spre casă;

5. Vă sfătuim să lăsați mașinile personale în oraș, pentru a evita aglomerația și a vă bucura din plin de natură. În perimetrul festivalului, nu există parcare dedicată.

