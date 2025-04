Cea de-a 8-a ediție Hoinar Festival are loc între 15 și 20 mai la Teatrul ACT și Ateneul Român

Hoinar.Odyssey este ediția cu numărul 8 a festivalului de muzică clasică organizat de Fundația Centrul Român de Muzică și explorează în 2025 tema călătoriei, privită ca o nevoie profund umană care mișcă, transformă și (re)definește. Fără a se feri de întrebările grele și importante, festivalul revine pe scenele Teatrului ACT și Ateneului Român într-un concept mai îndrăzneț ca niciodată care aduce împreună muzica clasică, jazzul, sound-urile electronice, light-design-ul, teatru contemporan conceput special pentru acest context, un musical original și chiar o lucrare nouă de literatură.

Artiști români și internaționali colaborează pentru a aduce publicului din România o nouă ediție în perioada 15 - 20 mai care va include în program 5 spectacole, 5 dezbateri, 5 instalații artistice și 3 ateliere și concerte cu elevi și profesori. Fiecare seară de festival va spune o poveste în care călătoria este agentul primordial, declanșatorul conflictului, izbăvitorul și judecătorul eroilor deopotrivă.

„Călătoria apare în viețile noastre sub numeroase forme și vorbește adesea despre inițiere și formare de caracter, despre șansa marilor întâlniri care ne definesc ca adulți, despre parcursul mistic al sufletului aflat între viață și moarte și, în cele din urmă, despre răscrucile de drumuri unde găsim marile întrebări cărora trebuie să le dăm răspuns, descoperindu-ne într-un final pe noi înșine. Anul acesta am pregătit spectatorilor o călătorie tumultoasă, o Odisee a redescoperirii de sine în care vom plânge, vom râde, vom crede și vom simți împreună. Dorim să dăm șansa unei vibrații artistice pline de emoție, curaj și revelații.”, a spus despre ediția a 8-a Florian Mitrea, fondatorul și directorul artistic al festivalului.

Evenimentul de deschidere va avea loc joi 15 mai, de la ora 19:30, la Teatrul ACT și poartă semnătura lui David Gray, pianist și designer de concept. The Wanderer este mai mult decât un concert de pian – este un concept inovator ce revoluționează experiența muzicii clasice. Prin asocierea cu un spectacol de lumini ce reflectă emoția transmisă de sunet și un soundscape de muzică electronică, The Wanderer aduce recitalul clasic de pian în plin mileniu III. Fiecare piesă muzicală este o etapă a unei călătorii inițiatice: de la rătăcirea în tumultul pasiunilor omenești, la confruntarea cu propria umbră și, în cele din urmă, la răscumpărare și mântuire.

„Muzica aleasă pentru acest spectacol – semnată de vizionari precum Franz Liszt și Johannes Brahms – a fost, la vremea ei, revoluționară. Cei doi compozitori au fost adevărate staruri ale epocii. Ambii și-au dorit ca muzica lor să străpungă barierele sociale și culturale, ajungând direct la inima ascultătorului. The Wanderer duce această viziune mai departe. Am gândit un concept care apropie muzica romantică de publicul contemporan, potențând energia sunetului printr-un design de lumini complex, viu, pulsând în armonie cu muzica. Valurile sonore vor fi dublate de valuri de culoare și vibrație, într-un dialog senzorial continuu. The Wanderer este dedicat în special celor care nu au fost niciodată la un concert de pian clasic. Poate fi chiar prima lor întâlnire cu o formă de artă ce continuă să emoționeze peste secole.”, a declarat David Gray.

David s-a impus ca un muzician extrem de creativ, activ într-o gamă largă de genuri muzicale, fiind interesat în egală măsură de arta interpretării, cât și de cea a aranjamentului muzical, construindu-și o carieră internațională bogată desfășurată în Europa, SUA și regiunea Australasia. A studiat pianul la Royal Academy of Music, a fost director artistic al Temple of Art and Music, un lanț de spații culturale, iar în prezent este membru al asociației American Theatre Organ Society.

Alături de David Gray și Florian Mitrea, artiștii care vor urca pe scenă pentru a da viață acordurilor de Liszt și Brahms sunt Daria Tudor - laureată cu premiul Best Young Artist of the Year la Festivalul internațional Art of the Piano – Cincinnati 2019, în prezent lector la Universitatea de Arte din Berlin și Barenboim Said Academy și Luca Rusu - tânăr pianist care a studiat la Conservatorul Regal al Scoției cu pianistul Graeme McNaught și a concertat alături de Orchestra Simfonică București.

În 2025 Hoinar Festival continuă să dezvolte latura educativă manifestată încă de la prima ediție. Anul acesta propune două proiecte-conexe: Hoinar.Crossroads - care aduce laolaltă studenți ai facultăților de arte în crearea de instalații artistice care vor fi prezentate în festival și Hoinar.Side by side - care aduce artiștii din festival față în față cu elevii a 3 școli unde vor susține ateliere și concerte umăr lângă umăr.

Hoinar.Crossroads își începe călătoria chiar de sâmbătă, 12 aprilie, când 5 echipe formate din studenți de la Universitatea Națională de Arte Teatrale și Cinematografice (UNATC) și Universitatea Națională de Muzică București (UNMB) vor începe sesiunile de mentorat menite să se concretizeze prin 5 instalații artistice care vor reflecta fiecare spectacol din programul ediției. Prima sesiune de mentorat constă într-un masterclass online, despre storytelling prin teatru și muzică, susținut de regizorul Michael Hoffman (realizator a numeroase lungmetraje, printre care The Last Station – 2009, cu Helen Mirren și Christopher Plummer, și The Best of Me – 2014, cu James Marden și Michelle Monaghan). Ceilalți mentori din cadrul programului sunt actrița și cântăreața Sarah Gabriel și pianistul Florian Mitrea.

