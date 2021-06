Celebrul consultant internațional Simon Anholt discută atú-urile României pentru poziționarea globală la „Conferințele Feraru” ale ICR New York

Protagonistul seriei permanente de dialoguri intelectuale transatlantice a ICR New York „Conferințele Feraru Online” este miercuri, 9 iunie, celebrul autor și consultant internațional Simon Anholt, creatorul conceptelor de „brand național”, „identitate competitivă” și „țară bună”, care descriu eforturile de poziționare ale țărilor pe scena globală, ca parte a competiției pentru putere și influență.

Redutabilul specialist în promovare națională – a cărui conferință TED a fost, cu peste 12 milioane de videospectatori, a treia cea mai vizionată din istoria programului – va discuta cu directorul ICR New York, Dorian Branea, despre elementele care fac dintr-un stat o „țară bună”, despre influența imaginii naționale în acerba concurență mondială pentru întâietate și resurse, precum și despre consecințele modului în care pandemia a afectat reputația și deci poziția statelor în ierarhiile sistemului internațional.

Dialogul se va opri, evident, și asupra situației României așa cum reiese din Good Country Index, publicat anual, prin care Anholt aproximează contribuția unei țări la bunurile publice internaționale (securitate, dezvoltare, cultură), dar și potrivit altor cercetări legate de imaginea de țară, încercând să deceleze care sunt problemele noastre reputaționale cele mai serioase și cum putem fructifica mai bine, pentru poziționarea internațională, avantajele, nu puține, de care dispunem.

Evenimentul, desfășurat live de la ora 2 p.m. (New York) / 9 p.m. (București), va putea fi urmărit, mai întâi, pe pagina de Facebook a ICR New York, fiind apoi reluat pe toate platformele social media ale reprezentanței new-yorkeze ale Institutului Cultural Român și arhivat pe site-ul www.rciusa.info .

Seria „Conferințelor Feraru” este unul dintre programele permanente ale ICR New York, lansat mai întâi în format clasic, în parteneriat cu Universitatea Columbia din New York, și de la începutul pandemiei transpus în format online, care are drept scop crearea unui spațiu al dialogului transatlantic pe teme de relevanță românească precum și evidențierea contribuțiilor românești, în domeniile istorie, literatură și arte, politologie, relații internaționale, economie, antreprenoriat, la cunoașterea și înțelegerea fenomenului american. Seria onorează memoria scriitorului, diplomatului și universitarului Leon Feraru (1887-1962), profesor la Universitatea Columbia și întemeietor al diplomației culturale românești ca efort de promovare consecvent, profesionist, în Statele Unite.

Până acum, la varianta online a programului au participat personalități românești și internaționale din domeniul artelor, cercetării academice, diplomației, comunicării internaționale, jurnalismului, precum Andrei Șerban, Norman Manea, Dennis Deletant, Radu Vancu, Marius Turda, Tudor Giurgiu, Maria Bucur, Katherine Verdery, Sir Martin Davidson, Adrian Bejan, Valentin Naumescu, Rukmini Callimachi, Andrei Gorzo, Alina Bârgăoanu, Emil Brix, Oliver Jens Schmitt, Alexander Nanau.