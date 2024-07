Rezultate Loto 6/49 18 iulie 2024. Numerele câștigătoare la extragerea de joi

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 18 iulie 2024:

Loto 6 din 49: 15, 38, 29, 43, 8, 10

Loto 5 din 40: 38, 20, 2, 11, 39, 24

Joker: 21, 8, 1, 7, 17 + 12

Noroc: 1 4 0 9 2 6 0

Super Noroc: 6 3 8 3 5 1

Noroc Plus: 1 0 4 2 9 5

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 15,20 milioane de lei (peste 3 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 9,95 milioane de lei (peste 2 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 7,90 milioane de lei (peste 1,58 milioane de euro), la categoria a II-a este in joc un report de peste 60.000 de lei (peste 12.000 de euro), iar la categoria a III-a un report de peste 149.200 de lei (peste 30.000 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 16.500 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 648.500 de lei (peste 130.300 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 104.500 de lei (peste 21.000 de euro).