Celula de Artă duce instalația artistică War on War la Buzău International Arts Festival Vernisaj pe 3 septembrie, la Muzeul Județean Buzău

Expoziția vine în continuarea showcase-ului caritabil Bombe și oameni. Artiști uniți împotriva războiului / Bombs and Humans. United Artists against War, pusă la cale de curatorii Raluca Ilaria Demetrescu și Daniel Loagăr, care s-a desfășurat între 12 martie și 2 aprilie în București și care a reunit peste 75 de artiști din cele două țări și un univers eterogen, și totuși, coerent de picturi, instalații, sculpturi, colaje și articole vestimentare imprimate cu mesaje antirăzboi. Lucrările au ilustrat cruzimea, demența, gratuitatea violențelor comise de agresori, dând totodată glas solidarității românilor față de ucraineni. Banii obținuți din vânzarea exponatelor au fost direcționați către efortul de război.

La o lună distanță, pe 29 aprilie, opt artiști români, în colaborare cu artiști ucraineni, au expus proiectul Stop the war (in Ukraine) în Piața Regelui Mihai din Capitală, chiar în fața Ambasadei Rusiei. Participanții din România au fost Daniel Loagăr, Alex Manea, Misha Diaconu, Mihai Rusen, Denis Nanciu, Sergiu Chihaia, Ion Alexandru, Cristian Seușan, cărora li s-a alăturat ulterior Alexandra Ungureanu.

Expozanții au mai numit proiectul și "Operațiunea artistică specială", făcând aluzie la "Operațiunea militară specială", eufemismul lui Vladimir Putin pentru bombardarea spitalelor și grădinițelor din Ucraina. Expoziția a întrunit printuri după lucrări ale artiștilor ucraineni, sculpturi și instalații înfățișând, printre altele, râuri de sânge, încălțăminte împrăștiată aleatoriu, corpuri și jucării incendiate, plus o cutie poștală pentru mesaje către președintele rus. La fel ca în cazul Bombe și oameni, misiunea Stop the war (in Ukraine) a fost să trezească empatie, indignare, dar mai ales instinctul de a ajuta în moduri cât se poate de cuantificabile.

„Gesturile de solidaritate nu ne înnobilează, ci ne salvează; orice ajutor oferit vecinilor noștri este o investiție în propria noastră securitate. Suntem puși în fața narcisismului malign al unui individ dispus, conform propriilor declarații, să provoace un dezastru nuclear dacă i se stă în cale – cu alte cuvinte, să sacrifice viețile propriilor copii pentru a-și răzbuna orgoliul rănit. Oricât am prefera să ne punem căștile în urechi, nu ne permitem luxul de a lua distanța, cu atât mai puțin dacă luăm în calcul proximitatea pericolului. În acest spirit și în speranța că limbajul artei pătrunde la fel de adânc precum cel al gloanțelor, artiștii din cadrul proiectului Stop the war (in Ukraine) își reînnoiesc angajamentul față de Ucraina, urmând să îl prezinte, sub un nou nume, War on War, și primul popas este la Buzău International Arts Festival.”, spun organizatorii.

Artiștii care expun sunt:Daniel Loagăr, Alex Manea, Misha Diaconu, Mihai Rusen, Denis Nanciu, Sergiu Chihaia, Ion Alexandru, Cristian Seușan și Alexandra Ungureanu.

Accesul este liber și instalația va putea fi vizitată până pe 20 septembrie în curtea Muzeului Județean Buzău. Venisajul va avea loc pe 3 septembrie, începând cu ora 18:00.

Celula de Artă este reprezentată de un spațiu cu deschidere stradală, ce își propune să permită lucrărilor să evadeze din spațiul clasic al galeriei pentru a interacționa cu un public nou, care nu obișnuiește să participe la vernisaje și astfel, pentru ca nu mai există o barieră fizică și temporală între obiectul de artă și privitor, se crează un dialog liber, direct și nonconformist.

Galeria vine în sprijinul creaţiei contemporane în ariile tematice ale artelor vizuale și încurajează dezvoltarea de noi forme de expresie artistică accesibilă la orice oră pentru publicul stradal. Cu o prezență de ~ 5 ani (2017 - 2022) pe scena artei din București, Celula de artă a susținut peste 120 de evenimente (expoziții, performance-uri, live-uri) și a influențat modul de percepție în ceea ce privește expunerea obiectelor sau actelor artistice în fața publicului.

