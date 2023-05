„cerul (hartă către casă)” un nou spectacol work in progress marca Teatrelli, regizat de Irisz Kovacs și inspirat din pictura lui Șerban Savu, are premiera pe 6 şi 7 mai

Spectacolul „cerul (hartă către casă)” are ca punct de inspirație album de pictură „Drifting” al artistului clujean Șerban Savu şi își propune să fie o cronică afectivă a ceea ce înseamnă să fii om aici și acum, în România contemporană.

În demersul său, regizoarea Irisz Kovacs a pornit de la convingerea că picturile semnate de Şerban Savu deschid o ușă, aprind o lumină și suspendă în timp momentele cotidiene cu care suntem atât de obișnuiți, încât privirea noastră se lovește de ele, fără a le mai nota, dar în care ne-am putea vedea, de fapt, reflectată întreaga viață. Cercetând tema vieții în România contemporană, cu poezia, ironia și amărăciunea ei, în procesul de lucru la acest spectacol, echipa artistică a generat un text dramatic bazat pe exerciții de imaginație și improvizație ale actorilor, coordonat și completat de dramaturgul Doru Vatavului. Distribuția noii producții work in progress îi reunește pe Armand Crișan, Bogdan Iancu, Antonia Scutaru şi Iosif Paștina. Scenografia spectacolului este semnată de Clara Ştefana, mişcarea scenică îi aparţine Ruxandrei Bobleagă, iar sound design-ul este creat de Adrian Piciorea.

Montarea construieşte, reinterpretează şi recreează picturile lui Șerban Savu, din dorința de a traduce în limbaj teatral, în imagini în mișcare, senzația pe care o generează privitorului lucrările acestuia. Șerban Savu este un nume de referință în arta internațională prin pictura sa care explorează o realitate socială a vieții de zi cu zi din spațiul românesc postcomunist. Reprezentat de galerii de top (Galeria Plan B, David Nolan Gallery, Nicodim Gallery), artistul clujean a avut expoziții în întreaga lume: Berlin, New York, Los Angeles, Centre Pompidou din Paris, Samsung Museum of Art din Seul, Espace Cultural Louis Vuitton din Paris, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese din Roma și multe altele.

Irisz Kovacs este regizoare de teatru și fotograf, absolventă a Facultății de Teatru și Film a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Spectacolele create de ea au fost prezentate în festivaluri ca Sunlight Timișoara, Studio Târgu-Mureș, Theatre of the Common Space Cluj-Napoca Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, Fest-FDR Timișoara, D-butan-T Sfântu-Gheorghe. A fost regizoare rezidentă a programului Fresh Start. Pentru spectacolul ei de debut, „8 tați”, de la Teatrul de Stat Constanța, Irisz Kovacs a fost nominalizată la Gala Premiilor UNITER 2022, la categoria DEBUT, spectacolul fiind selectat și în cadrul Festivalului Național de Teatru 2022. În ianuarie 2023, a avut loc premiera celui mai recent spectacol al ei, „Tschick. De ce am furat mașina”, la Teatrul German de Stat Timișoara.

Noua producție work in progress a fost selectată în cadrul unui open call lansat de creart/Teatrelli în 2021, în vederea montării unui spectacol-laborator. Selecția a fost realizată de către un juriu format din criticul de teatru Octavian Saiu, regizorii Radu Nica și Cristian Ban, precum și Roxana Lăpădat, director artistic Teatrelli. Performerii au fost selectați în urma unui casting la care au participat peste 160 de actori.

„cerul (hart ă către casă ) ”

Cu: Armand Crișan, Bogdan Iancu, Antonia Scutaru, Iosif Paștina

Regie: Irisz Kovacs

Dramaturgie: Doru Vatavului

Scenografie: Clara Ștefana

Mișcare scenică: Ruxandra Bobleagă

Sound design: Adrian Piciorea

Spectacol nerecomandat persoanelor sub 16 ani.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹