Classix continuă seria evenimentelor din 2025 cu concertul „Dances of the Night”

Pianistul Dragoș Andrei Cantea propune un program construit în jurul ideii de dans, explorând sonoritățile și simbolistica nopții. Repertoriul aduce în prim-plan compozitori precum Grieg, Janáček, Enescu, Silvestri, Bartók sau Villa-Lobos, într-o suită de lucrări ce evocă introspecția, misterul, energia ritualică și reveria nocturnă.

Concertul va culmina cu un moment special: interpretarea Dansurilor Norvegiene de Edvard Grieg, în variantă la patru mâini, alături de pianistul italian Giulio Potenza, invitat al serii.

Programul concertului:

Edvard Grieg: Arietta, Op. 12, No. 1 | Călătorul singuratic, Op. 43, No. 2

Heitor Villa-Lobos: Valsa da Dor

Leoš Janáček: Sonata 1.X.1905 „De pe stradă”

George Enescu: Carillon Nocturne, Op. 18, No. 7

Constantin Silvestri: Bacchanale

Harald Sæverud: Kjempeviseslåtten

Béla Bartók: Dansuri populare românești

Edvard Grieg: Dansurile Norvegiene nr. 1 și 2, Op. 35

Biletele au fost puse pe în vânzare pe site-ul oficial https://bilete.classixfestival.ro/, iar elevii și studenții beneficiază de o reducere de 50%.

