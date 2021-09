Competiția BUZZ IFF din cadrul Buzău International Arts Festival s-a încheiat și patru filme sunt câștigătoare

Competiția oficială a Buzău Internațional Film Festival, care a prezentat publicului patru secțiuni cu filme de scurtmetraj și lungmetraj (ficțiune și documentar) din peste 20 de țări s-a încheiat, iar juriile (lungmetraj și film documentar - producătorul de film grec George Kalomenopoulos, Valentina Iusuphojaev, director al CNC Republica Moldova și producător de film și criticul de film Alin Ludu Dumbravă; scurtmetraj și film studențesc - regizorul din Republica Moldova Dumitru Grosei, producătoarea de film Laura Baron și blogger-ul Mihai Vasilescu) au anunțat câștigătorii în cadrul ceremoniei de decernare a premiilor de pe 17 septembrie, ce a avut loc la Sala Teatrului George Ciprian.

Câștigătorul competiției de lungmetraj este The Son / Fratele mai mare (R. Ines Tanovic, Bosnia Herțegovina – Croația – România – Slovenia – Muntenegru, 2019, 1h 46m), drama propusă de Bosnia Herțegovina la cea de-a 92-a ediție a premiilor Oscar și nominalizată la festivalul de film de la Sarajevo în 2019.

Sinopsis: Fiul adoptat Arman (18) are un caracter instabil și nu poate găsi pace în lupta pentru identitatea sa. Părinții și fratele său mai mic, Dado (14), care s-a născut după adopția lui Arman, suferă din cauza neliniștii sale și a energiei enorme pe care o lasă să iasă la suprafață în diferite moduri. Jucă săracă, ia droguri, deturnează un tramvai și se îndrăgostește de Milica, o fată sârbă din Sarajevo de Est. Adolescența este dificilă pentru ambii frați, dar este cel mai mic care este imperceptibil și din ce în ce mai atras într-un cerc vicios de dependență, din dorința de a se auto valida și de nevoia de a fi la fel de cool ca fratele său mai mare.

Motivația juriului: O poveste puternică și dramatică de maturizare, dezvoltată cu atenție pentru detaliu și pentru performanța actoricească a tânărului Dino Barjovic în rolul lui Arman. Un echilibru perfect intre detașare și implicare.

Filmul va intra și în cinematografele din România, începând cu 24 septembrie.

Documentarul câștigător este A portrait on the search for happiness / Un portret în căutarea fericirii (R. Benjamin Rost, Germania, 2020, 1h 13m), ce urmărește trei căutători de diamante din Africa de Sud, pe urmele pietrei prețioase care le va schimba viitorul pentru totdeauna iar juriul și-a motivat decizia astfel: pentru modul regizoral de abordare a subiectului, pentru imaginea impresionantă, coloana sonoră și atmosfera generală transmisă de film, dar mai ales pentru empatia transmisă și recepționată de public.



Câștigătorul competiției de film studențesc este Arabian Night / Noapte Arabă (R. Pierre Mouzannar, Marea Britanie, 2019) pentru modul de realizare și calitatea producției, impresionantă pentru un film studențesc, dar și pentru coerența poveștii și calitatea regizorală, așa cum a menționat juriul, iar scurtmetrajul premiat în 2021 este Da Yie / Noapte Bună (R. Anthony Nti, Ghana, 2019), pentru sensibilitatea cu care tratează un subiect dificil de transpus pe marele ecran și pentru calitatea regizorală și tehnică, modul de a interacționa cu personajele și calitatea generală a filmului.

Buzău International Arts Festival continuă cu competiția de teatru Comic 7 B până pe 23 septembrie, în care șapte spectacole de teatru despre oameni, viață, dragoste, relații, societate și cum se transformă toate acestea în momente-cheie vor putea fi văzute zilnic, de la ora 19:00, în sala de la Teatrul George Ciprian, iar biletele pot fi achiziționate de pe www.mystage.ro.

Pe 20 septembrie, regizorul canadian de origine română Alexander Hausvater așteaptă publicul la o cvadruplă lansare de carte, pentru romanele sale: Penumbra, Aici, Radio Eros, Dor călător și LUDI. Evenimentul va avea loc în foaierul Teatrului George Ciprian și se va desfășura cu respectarea normelor în vigoare privind limitarea răspândirii pandemiei Covid-19. Participanții vor păstra distanța impusă și vor purta corect masca de protecție, pe toată durata evenimentului.

Alexander Hausvater este apreciat pe întreg mapamondul pentru spectacolele pe care le-a creat în multele decenii de activitate. A fost directorul artistic al Teatrului Peacock din Dublin, a fondat Montréal Theatre Lab, al cărui director a fost între anii 1973 și 1979, a condus Teatrul L’Echiquier (1979-1985), iar din 1989 este directorul artistic al Teatrului L’Archipel. Între 1983 și 1987, a fost directorul Festivalului Quinzaine Internationale du Théâtre din Québec.

În 1990, a revenit în România, unde a avut un succes răsunător cu spectacolul ”...au pus cătușe florilor” după F. Arrabal. În 1993, tot în România, a pus în scenă ”La Țigănci” după Mircea Eliade. De atunci, montează periodic în toate teatrele din România, dar și în alte țări, opera sa teatrală însumând peste 160 de spectacole.

Tot săptămâna aceasta vor fi deschise publicului și două expoziții: în premieră în România, expoziția de pictură a lui Nicu Covaci (Phoenix) și Valeriu Sepi, dar și expoziția Viața în Pandemie – Cristi Martin (artă plastică) și Theodor Tudose (fotografie).

Continuă și proiecțiile de film, printre care E Pericoloso Sporgersi, restaurat 4K, în prezența regizorului Nae Caranfil, care va susține și un Q&A cu publicul, în data de 23 septembrie, precum și o serie de filme realizate de regizoare din Europa, care vor fi difuzate în Amfiteatrul Tineretului, în data de 21 septembrie, de la ora 18:00. Regizoarele Kristina Cepraga și Ana Preda vor fi prezente la proiecții și vor sta de vorbă cu publicul.

Festivalul se va încheia oficial pe 25 septembrie, cu un concert al trupei Phoenix.