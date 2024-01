Jurnalul.ro › Cultură › Constantin Chiriac a primit, la New York, cea mai înaltă distincție a International Society for the Performing Arts – The Angel Award Constantin Chiriac a primit, la New York, cea mai înaltă distincție a International Society for the Performing Arts – The Angel Award

Constantin Chiriac, președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu și directorul general al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, a primit, la New York, cea mai înaltă distincție a ISPA - International Society for the Performing Arts – The Angel Award. Ceremonia a avut loc în cadrul ISPA, în 11 ianuarie, la New York Perelman Theatre (PAC) - 251 Fulton Street.