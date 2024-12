De 25 de ani, laureații Nobel se aud la Radio România Cultural  

Pulsul evenimentelor este luat direct și în direct la Radio România Cultural și Radio România Actualități, în perioada 5-11 decembrie 2024, în transmisiuni directe, interviuri si reportaje, on-air și online, Corina Negrea fiind corespondentul Radio România la tot ceea ce, anual, înseamnă Săptămâna Nobel la Stockholm și evenimentele asociate premiului Nobel pentru pace de la Oslo.

În aceste două decenii și jumătare, s-au adunat, în fonoteca Radio România, peste 40 de interviuri cu laureați ai premiilor Nobel, unii dintre ei având legături și cu România - George Emil Palade, laureat al premiului pentru medicină sau fiziologie în anul 1974, Stefan Hell, laureat al premiului pentru chimie în 2014, ambii născuți în România sau Gerard Mourou, premiul Nobel pentru fizică pe anul 2018, a cărui cercetare este chiar principiul de funcționare al laserului de mare putere de la Măgurele, un interviu cu prima femeie laureată a Nobelului în științe economice, Elinor Ostrom (2009), precum și ediții speciale ale emisiunilor de știință care au reflectat momente unice petrecute de-a lungul anilor în aceste momente de mare sărbătoare.

„Prezența mea la ceremoniile dedicate premiului Nobel este o onoare și o obligație față de ascultătorii români, cărora trebuie nu doar să le transmit informații despre laureați, dar și să le redau, atât cât pot, atmosfera din capitalele Suediei și Norvegiei – care sunt cu adevărat speciale! Pe de altă parte, întâlnirile și interviurile cu laureații Nobel sunt un privilegiu pentru orice jurnalist din lume și nu pot decât să sper ca interviurile și corespondențele trimise să se ridice la exigențele ascultătorilor noștri și să aducă un plus de informație de calitate în această perioadă în care este atâta nevoie de ea.

Pentru mine, prezența, an de an, la Stockholm și Oslo, la evenimentele asociate premiilor Nobel, este ca o gură de oxigen și am, de fiecare dată, senzația că aparțin unei comunități profesionale extraordinare”, spune Corina Negrea.