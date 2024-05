deFilm redefinește producția de film: Recunoaștere internațională cu Green Filming Award și succes autohton cu trei trofee Gopo pentru thrillerul Spre Nord

Spre Nord, debutul în lungmetraj de ficțiune al regizorului Mihai Mincan, produs de Radu Stancu și Ioana Lascăr, una dintre cele mai ambițioase producții ale cinematografiei românești din ultimii ani, a primit Premiul pentru Cel mai bun film de debut, Premiul pentru cea mai bună imagine (George Chiper-Lillemark), iar tânărul actor Niko Becker, care interpretează rolul principal, a primit premiul Tânără Speranță. Thrillerul a primit din partea juriului 13 nominalizări la majoritatea categoriilor competitive, inclusiv pentru trofeul secțiunii Cel mai bun film de lungmetraj, fiind unul dintre cele mai nominalizate filme din istoria premiilor Gopo. În prezent, Spre Nord este disponibil pe platforma HBO Max din România și alte 13 teritorii din Europa Centrală și de Est.

Prezența deFilm la Premiile Gopo numără până acum opt premii (pentru titlurile Blu, Lumea e a mea, Ramona, Spre Nord) și 43 de nominalizări la diverse categorii precum Cel mai bun film de lungmetraj, Cea mai bună regie, Cel mai bun scenariu, Cel mai bun film de debut, Cel mai bun documentar sau Cel mai bun scurtmetraj.

Spre Nord, una dintre producțiile deFilm care au impus o coordonare excelentă și o abordare creativă a tuturor provocărilor întâlnite, este o coproducție cu cinci țări europene care a reunit fonduri de finanțare private și de stat din fiecare țară coproducătoare. În România, deFilm a beneficiat de susținerea Centrului Național al Cinematografiei, Programul Europa Creativă – Componenta Media - al Uniunii Europene, Televiziunea Română (TVR), Avanpost Media, Wavemaker România și Sedica Advertising a căror încredere și contribuție au fost deosebit de importante în realizarea cu succes a filmului.

Cu atenția concentrată asupra dezvoltării unui conținut de calitate care să răspundă trendurilor actuale, deFilm continuă să se extindă și să-și consolideze poziția ca partener de încredere în Europa de Est. Cea mai recentă recunoaștere europeană vine prin acordarea premiului Green Filming Award pentru abordarea sustenabilă a viitoarei producții - Dinți de lapte - , cel de-al doilea lungmetraj de ficțiune al regizorului Mihai Mincan, aflat în stadiul de dezvoltare.

Green Filming Award a fost lansat în 2020 de către Torino Film Lab - program care sprijină profesioniștii din industria audiovizuală prin activități de formare, dezvoltare, finanțare și networking. Premiul este acordat sub forma unui grant pentru acoperirea cheltuielilor legate de implementarea sistemului de evaluare Green Film și adoptarea strategiilor de sustenabilitate în timpul filmărilor.

Acest premiu subliniază angajamentul deFilm de a aplica aceste principii în toate producțiile sale, o inițiativă esențială în absența unui protocol oficial în România pentru practici de filmare responsabile față de mediu. Măsurile aplicate de companie presupun minimizarea cantității de deșeuri prin încheierea unor parteneriate în vederea reciclării selective, crearea de fluxuri de lucru digitalizate, eliminarea utilizării recipientelor de plastic și înlocuirea acestora cu produse reutilizabile sau complet reciclabile.

Măsurile aplicate de companie în producția filmelor și activitatea internă vizează reducerea amprentei de carbon, implementând soluții ecologice alternative în departamentele de transport și iluminat, precum și politici de protecție a mediului în locațiile de filmare în natură.

Totodată, deFilm depune eforturi considerabile de responsabilizare socială atât prin producțiile cu subiect de impact social, cât și prin intermediul campaniilor de lansare ale filmelor. În 2023, premiera documentarului Alis - regizat de Clare Weiskopf & Nicolas van Hemelryck, co-produs de Casatarantula (Columbia), deFilm (România), Pantalla Cines (Chile) - a avut ca scop strângerea de fonduri pentru organizația neguvernamentală „Vocea Copiilor Abandonați”. În campania realizată alături de partenerii Leo Burnett Agency, Lioness Media, Follow Art Distribution și TIFF Unlimited, a fost vândut #CelMaiScumpBiletlaFilm din România. Fondurile obținute au fost direcționate către realizarea EDFORSO, o tabără terapeutică de cinci zile care s-a concentrat pe educația, formarea și integrarea în comunitate a adolescenților români care fac tranziția din instituții în societate la vârsta de 18 ani.

Cu o experiență de 15 ani în industria de cinema independent, deFilm s-a remarcat prin dezvoltarea, producția și lansarea a peste 35 de filme, inclusiv scurtmetraje, animații, documentare și lungmetraje de ficțiune, alături de 20 de videoclipuri pentru artiști precum Inna, Smiley sau Delia, și producții publicitare pentru branduri internaționale, ca Pantene sau Fashion Days. Cu un angajament ferm pentru originalitate și diversitate stilistică, producțiile deFilm au fost selectate și premiate la festivaluri internaționale importante precum Cannes (Ramona, Orizont), Berlin (Alis) sau Veneția (Spre Nord).

Cu dorința de a-și extinde orizonturile, deFilm investește în specializarea echipei prin participarea la cele mai importante workshop-uri și programe de pregătire internaționale dedicate producției de film precum: EAVE Producers, ACE Producers, Cannes Producers on the Move, Torino Film Lab, Cinekid Script LAB, Midpoint Series Launch, Script Savages sau European Women's Audiovisual network - EWA Network. Accesul la cele mai noi tehnici de finanțare și de abordare a producțiilor de film facilitează companiei implementarea celor mai noi concepte.

În prezent, deFilm colaborează cu regizori recunoscuți local și internațional precum Bogdan Mirică, Paul Negoescu, Mihai Mincan sau ale căror filmografii includ proiecte de renume. Totodată, casa de producție are în acest moment un portofoliu impresionant care constă în: 4 filme de lungmetraj aflate în stadiu de dezvoltare, 3 filme de lungmetraj și 1 documentar în stadii avansate de finanțare și 5 coproducții minoritare în diferite stadii de producție: Titanic Ocean, de Konstantina Kotzamani (majoritar Grecia), Tomorrow will be Another Day, de Pedro Pinho (majoritar Portugalia), Matryoshka, de Maricarmen Merino Mora (majoritar Costa Rica), Mailin, de Maria Silvia Esteve (majoritar Argentina) și Playtopia, de Bara Jichova Tyson (majoritar Republica Cehă).

››› Vezi galeria foto ‹‹‹