Ucraina vrea pace, dă asigurări Zelenski, cu o zi înainte de discuţiile cu SUA din Arabia Saudită

"Ucraina caută pacea de la prima secundă a războiului şi noi am spus întotdeauna că singurul motiv pentru care războiul continuă este Rusia", a subliniat Zelenski pe Telegram.



Această declaraţie a fost făcută în timp ce Zelenski este aşteptat luni în Arabia Saudită, unde va avea loc a doua zi o întâlnire între o delegaţie ucraineană şi o echipă americană asupra mijloacelor de a pune capăt războiului între Ucraina şi Rusia, care a invadat ţara vecină în urmă cu peste trei ani.



Reuniunea de marţi ar urma să fie prima între responsabili ucraineni şi americani după vizita dezastruoasă a lui Volodimir Zelenski la Casa Albă la sfârşitul lui februarie, care a dat loc unei spectaculoase altercaţii.



De atunci, Washingtonul şi-a suspendat ajutorul militar şi partajarea de informaţii pentru Ucraina, susţinând că a vrut să forţeze Kievul să accepte să discute despre încetarea ostilităţilor. Preşedintele Donald Trump a preluat între timp retorica şi afirmaţiile false ale Kremlinului asupra mai multor aspecte.



Kievul încearcă să lipească cioburile, insistând că o pace durabilă trebuie să se bazeze pe garanţii de securitate din partea Occidentului şi prin urmare a SUA, ceea ce Donald Trump a refuzat până acum.



Întrebat cu privire la negocierile din Arabia Saudită, Kremlinul a apreciat că Ucraina este cea care trebuie să arate că este gata pentru pace.



"Ceea ce noi aşteptăm (de la ele) nu are importanţă", a declarat sec purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. "Important este ceea ce aşteaptă SUA. La diferite niveluri, noi am auzit de mai multe ori că SUA aşteaptă ca ucrainenii să demonstreze că sunt gata să facă pace. De fapt, probabil aceasta este ceea ce aşteaptă toată lumea", a adăugat Peskov.

AGERPRES