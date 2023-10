Expoziție Tech Rider's Dilemma: lucrări inedite la Rezidența9 din 1 noiembrie

Publicul bucureștean poate vizita expoziția până pe 19 noiembrie, de marți până vineri între 16:00 și 20:00 și sâmbătă și duminică, între 13:00 și 20:00.

Artiștii Antoni Rayzhekov, Darsha Hewitt, Drujba Collective, Colectivul Harta SF, Ioana Vreme Moser, kinema ikon, Mara Oglakci, Sabina Suru și Silvia Niculae, invitați de curatorii Suzana Dan și Andrei Tudose, propun o serie de proiecte la intersecția dintre artă, știință și tehnologie, care vorbesc despre durata de viață a lucrărilor artistice, recuperarea funcționalităților sau reciclarea acestora în lucrări noi și reintroducerea creativă în circuitul artistic al lucrărilor nefuncționale.

„Expozița Tech Rider's Dilemma deschide o discuție pe tema obsolescenței și a necesității definirii unei relații adecvate cu noile media și instrumentele digitale în realizarea operelor de artă. Dilema lui Tech Rider ridică întrebări într-un mod poetic, dar încearcă, de asemenea, să aibă un dialog deschis cu privire la imortalitatea artei realizate cu astfel de instrumente și la modul în care o nouă etică în conservarea operelor de artă ar putea ajuta atât artiștii, cât și instituțiile care sunt responsabile pentru îngrijrea acestor opere de artă.", spune co-curatoarea Suzana Dan.

Pe 2 noiembrie, de la ora 19:00, la Rezidența9, va avea loc și o discuție deschisă despre planificare și grijă pentru tehnologie, alături de artiștii Sabina Suru, Antoni Rayzhekov și Ioana Vreme Moser, curatorii Suzana Dan și Andrei Tudose, și Dr. Bogdana Micu, cercetător la Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației.

Antoni Rayzhekov, un artist interdisciplinar care lucrează în domeniul muzicii, teatrului și artelor digitale, născut în Sofia (Bulgaria) și care locuiește în prezent în Salzburg (Austria), prezintă SOMAPHONY, un comentariu la interdependența dintre performer și tehnologie și modul în care aceasta din urmă poate fi influențată de biofeedback-ul uman. Începută în 2015 sub forma unei colaborări cu INTEL (ca furnizor de hardware), instalația este în prezent nefuncțională din cauza degradării fizice și morale a componentelor folosite.

Antoni Rayzhekov, licențiat în actorie dramatică la Academia Națională de Arte Teatrale și Film „Krastyo Sarafov” (Sofia, Bulgaria) și absolvent de master în regie teatrală, a urmat cursuri de improvizație de jazz la Vienna Konservatorium (Austria) și de programare la LearningTree (Londra, Marea Britanie). Co-fondator al label-ului New Media din Viena THIS.PLAY, axat pe tehnologii interactive și artă, Rayzhekov este lector asociat în Media și Tehnologii Digitale la Universitatea pentru Științe Aplicate St. Pölten (Austria) și lector invitat la Academia Națională de Artă (program de masterat în Arte Digitale) din Sofia (Bulgaria). Ca artist în domeniul „media performative”, dezvoltă de aproape 20 de ani muzică generativă, lucrări audiovizuale bazate pe tehnologii interactive, înglobând intenția poetică și artistică a compozițiilor sale într-o reprezentare tehnologică.

kinema ikon, colectivul organizator al MAFA - Media Art Festival Arad - propun Survival ki, o serie de trei hard disk-uri care conțin întreaga lor arhivă, dar care au depășit durata estimată de viață, informația de pe ele fiind într-o stare nesigură.

Cu o activitate artistică începută în 1970, urmată de producția a peste 120 de filme experimentale și documentare, atelierul kinema ikon a devenit din 1990 parte a Complexului Muzeal Arad, unde s-au produs lucrări mixed media și instalații video; devenit ulterior unul din principalii promotori ai artei digitale din România și prezentând la expoziții și festivaluri din întreaga lume lucrări interactive, grupul a revenit în 2005 la producerea de lucrări hibride, iar din 2012 a desfășurat mai multe proiecte inedite, publică anual un catalog cu proiectele grupului și editează catalogul MAFA.

Artista de sunet Ioana Vreme Moser va prezenta în cadrul Tech Rider’s Dilemma o suită de trei instalații - Arboreal Receptors N1, Thermofrunzus și Timid Sporophyte, realizate între 2018 și 2021 și aflate în diferite forme de degradare (cum este cazul plantelor utilizate la Thermofrunzus, care s-au uscat între timp) sau nefuncționare (de exemplu, o parte din componentele Timid Sporophyte au fost utilizate pentru crearea altor instalații). Pasionată de cercetarea speculativă și experimentarea cu procese electronice în diverse situații și interacțiuni cu materiale organice, obiecte pierdute și stimuli naturali, Ioana Vreme Moser a performat și expus în numeroase galerii importante din Europa și Coreea de Sud și multe alte spații din străinătate și din România. În august 2023 a prezentat proiectul Mineral Amnesia la Berlin în cadrul programul VOICE:over.

Expoziția de la Rezidența9 va include, de asemenea, o instalație interactivă sub forma unei hărți a cenaclurilor SF pe orașe, întocmită pe baza informațiilor oferite de Aurel Cărășel, Mircea Opriță și Dan Popescu. Instalația a fost realizată de gH și Mihai Sava pentru expoziția TIMPURI NOI – Xenogeneze ale SF-ului. Lucrarea pune în discuție nu doar chestiunea fragilității ei și parțiala stare de funcționare în care se prezintă acum, ci și modalitatea prin care poți interacționa cu ea - rotirea discului de telefon în prezent fiind un gest la fel de necunoscut precum floppy disk-ul pentru generația Z și proaspeții gen Alpha.

În urma unei etape de cercetare, dezvoltată în colaborare cu studenți și doctoranzi din domenii variate (fizică, film, teoria artei) și cercetători de pe platforma Măgurele, au fost comisionate două lucrări, coordonate de artistele Sabina Suru și Mara Oglakci, în colaborare cu cei doi curatori ai Tech Rider’s Dilemma, Andrei Tudose și Suzana Dan. Cercetătorii implicați au discutat și împărtășit cu cele două artiste similitudini metodologice legate de traseul unui proiect din etapa de cercetare, experiment și producție, la momentul de curatoriere și expunere și apoi perioada de arhivare și conservare, investigând protocoalele de reactivare a lucrărilor new media, problematici etice, prezervare new media. Cele două lucrări, inspirate de dialoguri cu cercetători științifici și artiști new media, reflectă perspective distincte dar complementare de relaționare cu lucrările new media, precum și cu lumea contemporană, din perspectiva consumeristă pe care o avem cu mediul tehnologic care ne înconjoară.

Subtitles for a Not-Now, de Mara Oglakci, reprezintă o revoltă delicată față de lipsa de speranță în fața consumerismului, în special cel potențat de noile tehnologii. Simultan, Reliquaries for the Fungible de Sabina Suru propune o perspectivă (auto)ironică asupra lucrurilor pe care le aruncăm la gunoi fără nicio tresărire sau regret în căutarea „celui-mai-nou” care automat este și „cel-mai-bun”.

De asemenea, în urma unui apel deschis adresat artiștilor din Europa, desfășurat în perioada 30 septembrie - 5 octombrie, au fost selectate trei lucrări care nu mai funcționează, din motive tehnologice, în urma expunerii sau interacțiunii publice repetate, fragilitate etc

Sideman 5000 Adventure, un proiect al artistei de origine canadiană Darsha Hewitt, urmărește posibilitățile de revitalizare a unei tehnologii depășite (drum machine-ul Sideman 5000) într-un context contemporan într-o abordare critică a standardelor normative din lumea tehnologică prezentă. Aventura proiectului include distrugeri cauzate de transportul necorespunzător, aventura de a găsi soluții pentru repararea piesei și intervenția neașteptată și salvatoare a muzicianului Moby, totul într-un demers de arheologie tehnologică.

PINBALL: from one thing to another, a artistei Silvia Niculae, este o lucrare multimedia care include o componentă audio-vizuală și o componentă construită din piese Lego, cu care vizitatorii puteau interacționa. În forma actuală, lucrarea se confruntă cu o varietate de disfuncționalități - de la coruperea fișierului video, la pierderea unor componente în timpul transportului până la dezmembrarea componentei fizice pentru a realiza alte construcții.

Drujba Collective (colectiv artistic din Republica Moldova) au propus lucrarea IMPULS, o intervenție in-situ în sanatoriul Impuls - cândva una dintre cele mai populare locații din Moldova, acum abandonat. În urma folosirii frecvente într-un mediu neadecvat, în cursul ultimului an, iluminarea lucrării s-a diminuat, fiind redusă la un licărit slab, care va dispărea în curând.

Alți contributori: Pip Laurenson (prof la UCL și Head of Collection Care Research la Tate London), Călin Man și gH / kinema ikon (Muzeul de Artă Arad), Dr. Bogdana Mitu alături de Dr. Ana Maria Udrea și Dr. Cristina Achim (INFLPR - Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației), drd. Adina Rău (Observatorul Seismologic Timișoara / INCDFP - Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului), drd. Vlad Toma (INFLP/ Facultatea de fizică), Alexandra Costea (Universitatea de Vest, Timișoara).

