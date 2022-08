Fenomenul cultural Modern Love, inițiat de The New York Times, pentru prima dată în Europa la festivalul UNFINISHED

Editorul, alături de organizatorii festivalului, îi invită pe cei care au cuvintele la ei să scrie o poveste de dragoste, în limba engleză, în maximum 500 de cuvinte, până pe 20 septembrie. Daniel Jones va selecta cele mai bune eseuri, iar în perioada 29 septembrie - 2 octombrie, acestea vor prinde viață pe scena festivalului UNFINISHED, fiind interpretate de actori români. Doritorii își pot înscrie povestea folosind formularul de înscriere: www.unfinished.ro/love

Daniel Jones, care acum gestionează franciza globală Modern Love, spune că „după cei doi ani cu restricții în care am urmărit Modern Love Moments doar online, de la distanță, sunt extrem de nerăbdător să ne strângem în persoană și să împărtășim un pic de iubire cu această comunitate incredibilă. Am fost în Unfinished acum câțiva ani și mă bucur nespus că voi reveni, aducând pentru prima dată în Europa proiectul Modern Love, sub forma Unfinished Love Stories. Abia aștept să citesc textele voastre și să scoatem la lumină câteva povești de dragoste care merită să nu rămână ascunse.”

Daniel Jones a editat rubrica Modern Love din New York Times încă din 2004, iar acum gestionează franciza globală Modern Love, care înseamnă: două rubrici săptămânale în cotidianul The New York Times, trei cărți: Modern Love, Love Illuminated și Tiny Love Stories, un podcast săptămânal cu peste 150 de milioane de downloads și un serial cu producții în SUA, India, Japonia și multe alte țări unde Daniel Jones are rolul de coproducător.

Ediția a șaptea a festivalului multidisciplinar UNFINISHED înseamnă 4 zile de workshop-uri, performance-uri, dezbateri, conversații și prezentări ce vor explora conceptul de descentralizare și reunite sub tema OFF-CENTER. Ca în fiecare an, participarea costă timp și implicare. Unica modalitate de a intra în UNFINISHED este prin completarea unui formular ce conține întrebări despre valorile și motivația celor interesați să participe în festival. Înscrierile s-au deschis pe site-ul www.unfinished.ro și vor fi acceptați 3141 participanți fizic și 13.000 online.

Despre UNFINISHED

Desfășurat sub înaltul patronaj al Parlamentului European, UNFINISHED este primul festival multidisciplinar din România și a fost creat de Fundația Eidos ca o experiență în continuă evoluție. Din 2016 și până acum, Unfinished a avut peste 250 de invitați, printre care co-fondatorul Pixar, Alvy Ray Smith, directorul artistic pentru linia masculină Louis Vuitton, Virgil Abloh, artista multipremiată, Marina Abramovic, strategul digital din timpul administraţiei Obama, muzicianul Nicolas Jaar și Esther Perel, cel mai cunoscut psihoterapeut specialist în relaţii de cuplu.