Fundația Regală Margareta a României aniversează 35 de ani implicare socială continuă

De atunci, am schimbat vieți și am dezvoltat comunități. Am investit în educație și talent. Am inspirat oamenii să-și atingă potențialul și am adus generațiile mai aproape. Fundația Regală Margareta a României a devenit un simbol pentru valorile în care credem: generozitate, responsabilitate, integritate și puterea exemplului.

Concertul Aniversar Talent 35

Sâmbătă, 18 ianuarie, Fundația Regală Margareta a României a organizat Concertul aniversar Talent 35, la Ateneul Român. Evenimentul, desfășurat în prezența Familiei Regale și alături de 800 de invitați, a celebrat arta și talentul noii generații de muzicieni români. Tineri soliști ai scenelor lirice, născuți după anul 1990, au încântat publicul prezent cu interpretarea excepțională a unui bogat repertoriu de operă. Vocile sopranei Georgiana Dumitru, mezzosopranei Adelina Cociobanu, tenorului Andrei Petre și baritonului Sergiu Garabajii au strălucit și au oferit emoție, prospețime și diversitate pe scena Ateneului, în acompaniamentul Cameratei Regale, sub conducerea dirijorului Tiberiu Soare, și cu participarea Corului Ascendis, dirijat de Eduard Dinu. Astfel, au fost puși în valoare tineri muzicieni, soliști și membrii ai orchestrei și ai corului, care au beneficiat de susținerea Fundației Regale de-a lungul timpului, având acum o carieră artistică pe importante scene culturale.

Expoziția Talent 35 la Muzeul Național de Artă al României

Tot pentru a marca cei 35 de ani de proiecte, Fundația Regală, în colaborare cu Muzeul Național de Artă al României, prezintă expoziția de artă vizuală care adună lucrări ale bursierilor Tinere Talente din toate cele 16 generații de până acum. În premieră, 52 de tineri artiști vizuali, care au beneficiat de susținerea Fundației Regale, expun o colecție de 91 de lucrări realizate prin diferite tehnici, precum pictură, artă fotografică, sculptură, instalație, design vestimentar, ilustrație, scenografie. Curatorul expoziției este conf. univ. dr. Ion Anghel, pictor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România și mentor în cadrul programului național Tinere Talente.

Expoziția este deschisă publicului până pe 23 februarie, în Sălile Kretzulescu - intrarea prin Strada Walter Mărăcineanu, vizavi de biserica Kretzulescu.

Program de vizitare: până pe 23 februarie 2025, miercuri-vineri, orele 10-18, sâmbătă-duminică, orele 11-19, luni și marți închis. Prima miercuri din lună intrarea gratuită.

Talent 35 - Susținerea și promovarea artiștilor emergenți și a artei contemporane

La 35 de ani de la înființare, Fundația Regală Margareta a României continuă misiunea de a sprijini și promova artiștii în devenire și de a le deschide noi orizonturi culturale, prin inițiativa bilaterală ”Talent 35 – Susținerea și promovarea artiștilor emergenți și a artei contemporane”, realizată în parteneriat cu Nedland Kultur din Norvegia.

Talent 35 – Susținerea și promovarea artiștilor emergenți și a artei contemporane este o inițiativă bilaterală finanțată prin Granturile SEE și Norvegiene - Fondul Național Bilateral în cadrul Programului RO-CULTURA.

Valoarea totală a inițiativei bilaterale este de 618.840,41 lei (124.355,03 EUR).

Împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Acum 35 de ani ne-am asumat o misiune de suflet, pe care o ducem mai departe cu aceeași motivație și mândrie și dedicare. Credem că România poate fi mai bună prin exemplul, generozitatea și implicarea fiecăruia dintre noi!

