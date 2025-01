Banii aduc fericirea. Ce venit trebuie să ai pentru a te bucura de o viață confortabilă

Cât trebuie să câștigi pentru a scăpa de griji

Cercetătorii au făcut mai multe studii pentru a analiza de câți bani avem nevoie pentru a avea o viață confortabilă.

Un studiu, publicat în 2021 de Matthew Killingsworth de la Universitatea din Pennsylvania, arată că fericirea crește constant pe măsură ce venitul se majorează, fără dovezi ale unei stabilizări la 75.000 de dolari americani.

Într-o lucrare recentă, publicată în Proceedings of the National Academy of Sciences, veniturile mai mari sunt asociate cu niveluri de fericire în continuă creștere. Însă relația devine mai complexă, astfel că pot exista și persoane bogate dar nefericite, având creșteri salariale de până la 100.000 de dolari anual.

Dacă se face convertirea în euro, suma necesară este 62.000 de euro anual sau 5.800 de euro lunar pentru o satisfacție mai mare a vieții de zi cu zi.

„În termeni simpli, acest lucru sugerează că, pentru majoritatea oamenilor, veniturile mai mari sunt asociate cu o fericire mai mare. Excepția sunt persoanele care sunt deja foarte bine finanțate, dar nefericite. De exemplu, dacă ești bogat și nefericit, mai mulți bani nu te vor ajuta. Pentru toți ceilalți, mai mulți bani sunt asociați cu o fericire mai mare, într-o anumită măsură”, spune Killingsworth, cercetător principal la Wharton School.

Cel mai mare salariu mediu în România

Cel mai mare salariu mediu este de 6.498 de lei, conform noiembrie 2024.

București: 6.498 lei

Cluj: 6.008 lei

Timiș: 5.647 lei

Sibiu: 5.349 lei

Ilfov: 5.132 lei

Alți factori ce aduc fericirea

Relațiile sociale: Conexiunile puternice cu cei dragi sunt esențiale pentru fericire.

Sănătatea: O bună sănătate fizică și mentală contribuie la bunăstare.

Realizarea personală: Satisfacția de a-ți atinge scopurile adaugă sens vieții.

Recunoștința: Apreciarea lucrurilor pozitive din viață crește fericirea.

Altruismul: A ajuta pe alții poate aduce împlinire personală.

Autonomia: A avea control asupra vieții tale îmbunătățește fericirea.

Relațiile de cuplu: Relațiile sănătoase oferă sprijin și iubire.

Mindfulness: Tehnicile de mindfulness reduc stresul și promovează liniștea.

Scopul în viață: Un scop clar adaugă sens și satisfacție.

Lipsa comparațiilor sociale: Focalizarea pe propria viață crește mulțumirea, notează spynews.ro.