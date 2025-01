Paul McCartney i-a cerut Guvernului britanic să îi protejeze pe artişti de inteligenţa artificială

Intervievat de BBC, starul în vârstă de 82 de ai a criticat din nou proiectul Guvernului laburist de a introduce modificări în Legea drepturilor de autor.



Printre ele se află "o excepţie la dreptul de autor" pentru a pregăti modele AI în scopuri comerciale. Proiectul le-ar oferi creatorilor, în paralel, posibilitatea de a-şi "rezerva drepturile".



Paul McCartney susţine că, odată cu o astfel de reformă, artiştii îşi vor pierde controlul asupra producţiei lor.



În termeni concreţi, spune el, "tinerii vor compune un cântec frumos, dar nu-l vor deţine". Mai rău decât atât, "oricine poate să şi-l însuşească", a avertizat Paul McCartney.



"Adevărul este că banii vor ajunge undeva. Cineva va fi plătit, aşa că de ce să nu fie plătit chiar tipul care a compus 'Yesterday'?", a întrebat el.



"Dacă introduceţi un proiect de lege, asiguraţi-vă că protejaţi gânditorii şi artiştii, altfel nu îi veţi avea de partea voastră. Noi suntem poporul, voi sunteţi Guvernul. Ar trebui să ne protejaţi. Asta este treaba voastră", a adăugat starul britanic.



Guvernul de la Londra a anunţat că se va folosi de perioada de consultare, care va dura până pe 25 februarie, pentru a explora principalele puncte ale dezbaterii, inclusiv modul în care creatorii vor putea obţine o licenţă şi vor fi remuneraţi pentru utilizarea conţinuturilor lor.



Întrebată despre aceste planuri în cadrul unui interviu acordat pentru BBC, ministrul britanic de Finanţe, Rachel Reeves, a declarat că "doreşte să sprijine artiştii" şi să facă tot posibilul "pentru a se asigura că drepturile de autor sunt respectate".



În noiembrie 2023, Paul McCartney şi Ringo Starr, cei doi membri supravieţuitori ai trupei The Beatles, au creat cântecul "Now and Then" folosind inteligenţa artificială pentru a extrage vocea lui John Lennon de pe o casetă demo ce conţinea un cântec neterminat şi vechi de câteva decenii.



"Cred că inteligenţa artificială este minunată şi poate face multe lucruri minunate", a nuanţat Paul McCartney. Cu toate acestea, ea "nu trebuie să îi jefuiască pe creatori. Nu ar avea niciun sens", a adăugat celebrul muzician britanic.

AGERPRES