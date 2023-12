10 cele mai apreciate filme care au câștigat premiile Oscar

Așa cum Oscarurile sunt o emisiune populară pentru decernarea premiilor, la fel și IMDb este un site web de filme unde utilizatorii evaluează fiecare peliculă.

Iată top 10 pelicule prermiate pentru cel mai bun film, aflate în preferințele iubitorilor de cinema:

10

„American Beauty” (1999)

1,2 milioane de evaluări

Un film definitoriu al anilor 1990, lansat chiar la sfârșitul deceniului, American Beauty spune o poveste despre criza vârstei de mijloc, cu câteva elemente satirice și dramă. Personajul central se îndrăgostește de prietena fiicei sale adolescente, poate nu mergând până la o poveste gen Lolita, deși în cele din urmă fiind comparabil cu aceasta. Calitățile sale tehnice, scenariul clar și diversele scene captivante fac povestea provocatoare să fie mai ușor de digerat.

​9

„Titanic” (1997)

1,3 milioane de evaluări

După ce a regizat un șir de hituri cinematografice, James Cameron a atins noi culmi cu Titanic. Dacă vrei să te concentrezi pe succesul de box office, și la premiile Oscar, există un argument că Titanic a fost într-adevăr filmul anilor 1990. Este o poveste de dragoste epică și filmul unui dezastru, concentrându-se pe dragostea care înflorește între o tânără bogată și un tânăr rebel, aflați în mod tragic la bordul Titanicului.

Unii ar dori să că esteun film exagerat de sentimental sau banal, dar nimeni nu ar putea contesta faptul că are spectacol. Acesta este un film care își propune să liniștească pe toată lumea, fie că urmăresc o poveste de dragoste melodramatică sau efecte speciale - piese de decor grele și senzații tari. Este genul de film pe care aproape toată lumea pare să-l fi văzut, până la urmă.

8

„Nașul: partea a II-a” (1974)

1,3 milioane de evaluări

Filmele cu mafioți nu devin mult mai epice ca amploare și ambiție decât The Godfather: Part II, pe care mulți l-ar numi o continuare extraordinară, precum și una dintre cele mai mari realizări ale lui Francis Ford Coppola. Continuă saga familiei Corleone. În orice caz, ar putea fi surprinzător să vedem cum The Godfather: Part II are câteva sute de mii de evaluări în spatele primului film, ceea ce înseamnă că există potențial sute de mii de oameni care l-au vizionat pe primul și nu s-au deranjat cu al doilea.

7

„The Departed” (2006)

1,4 milioane de evaluări

Este surprinzător că dintre toate filmele grozave ale lui Martin Scorsese, doar unul a câștigat premiul cel mai bun film, iar acela a fost The Departed. Este cu siguranță un film grozav, chiar dacă unele dintre filmele sale anterioare sunt fără îndoială mai bune. Funcționează bine ca un remake al „Infernal Affairs” din 2002, în urma unui joc intens de pisică și șoarece între un polițist sub acoperire (care s-a infiltrat într-o bandă) și un criminal sub acoperire.

Menține tensiunea ridicată pe tot parcursul filmââului și este, de obicei, rapid și elegant, așa cum sunt multe dintre cele mai palpitante filme despre crime ale lui Scorsese, deși cele recente - precum The Irishman și Killers of the Flower Moon - au încetinit oarecum lucrurile.

6

„Lista lui Schindler” (1993)

1,4 milioane de evaluări

În 1993, Steven Spielberg a lansat unul dintre cele mai bune filme thriller/blockbuster (Jurassic Park) și cea mai mare dramă istorică (Schindler's List). Primul a dominat box office-ul, iar cel din urmă a fost cel mai mare succes la Oscar, ceea ce înseamnă că 1993 a fost un an care i-a aparținut fără echivoc lui Spielberg, la fel cum 1974 a fost anul lui Francis Ford Coppola (când a câștigat Nașul: Partea II).

Lista lui Schindler este o peliculă la fel de bună pe cât pot fi filmele biografice, spunând o poveste de viață adevărată despre Oskar Schindler și eforturile sale de a salva peste 1.000 de vieți de evrei în timpul Holocaustului din Al Doilea Război Mondial. Nu este un film ușor de vizionat, dar importanța sa a fost recunoscută de Premiile Academiei și de numărul mare de oameni care l-au vizionat.

​5

„Tăcerea mieilor” (1991)

1,5 milioane de evaluări

Este singurul film din genul său care a câștigat cel mai bun film la Premiile Academiei. Unii ar putea spune că este mai mult un thriller decât un film de groasă, dar este extrem de neliniștitor uneori, în mare parte datorită performanței lui Anthony Hopkins în rolul Dr. Hannibal Lecter.

4

„Gladiator” (2000)

1,6 milioane de evaluări

Gladiator a urmat epopeele de la Hollywood de odinioară, oferind efecte speciale de ultimă oră. În esență, este o poveste foarte simplă, dar spusă excepțional de bine, prezentând un erou (Russell Crowe) și un personaj rău (Joaquin Phoenix) care este distractiv de urât. Este considerat unul dintre cele mai bune filme ale lui Ridley Scott.

3

„Stăpânul inelelor: Întoarcerea regelui” (2003)

1,9 milioane de evaluări

Dintre toate filmele spectaculoase și pline de acțiune care au câștigat premiul pentru cel mai bun film, nu este niciunul la fel de bun ca The Lord of the Rings: The Return of the King. O comunitate de bază se desființează la sfârșitul primului film și, atunci când se despart, mai mult din Pământul de Mijloc este explorat, iar războiul dintre bine și rău se extinde. Este posibil să vedem că premiul pentru The Return of the King este o recunoaștere a trilogiei în ansamblu, dar unii ar putea considera că este cel mai bun dintre cele trei filme.

2

„Nașul” (1972)

2 milioane de evaluări

Nașul poate să nu fie la fel de expansiv sau dec tragic ca Nașul: Partea II, dar este unul dintre cele mai convingătoare filme din toate timpurile. Acesta îl urmărește pe șeful mafiei, arătând cum încearcă să-și conducă imperiul criminal și familia sa, și modul în care este provocat de diverse întorsături ale destinului și de bandele criminale rivale. Există o mulțime de filme mai vechi care riscă să fie exagerate atunci când sunt vizionate de spectatori mai tineri, dar Nașul pare să fie mereu la înălțime.

1

„Forrest Gump” (1994)

2,2 milioane de evaluări

Poate în mod surprinzător, Forrest Gump ajunge să fie cel mai apreciat de utilizatorii IMDb.Aparent, nu se pot sătura de acest film al lui Robert Zemeckis care urmărește un bărbat unic de-a lungul multor ani. Urmărind povestea de viață a personajului titular, spectatorii văd diferitele moduri în care acesta ajunge să interacționeze cu evenimente istorice importante, în tot acest timp făcându-și singur treaba și sperând continuu că iubita lui Jenny îl va observa.