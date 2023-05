10 documentare apreciate în festivaluri internaționale vor fi proiectate la prima ediție LYNX Festival între 1 – 5 iunie

Unele dintre cele mai apreciate documentare lansate în ultimii doi ani vor putea fi vizionate la Cinema Astra din Brașov în cadrul primei ediții a primului festival din România dedicat exclusiv filmului documentar și fotografiei de natură, în perioada 1 – 5 iunie.

Gala de deschidere a evenimentului, planificată pentru 1 iunie, va fi urmată de proiecția unei povești plină de uimire și revelații. Grădina mea cu o mie de albine / My Garden of a Thousand Bees (r. David Allen) îl are în centrul atenției pe Martin, un producător de filme documentare care își petrece perioada de izolare din timpul pandemiei filmând albinele din micuța sa grădină urbană din Bristol și descoperind astfel diversitatea de specii și personalități care există în această familie de insecte. Lansat în 2021, documentarul a fost extrem de bine primit de public și critica de specialitate, fiind câștigătorul marelui trofeu în cadrul Wildscreen Festival. Proiecția din cadrul LYNX Festival, va fi urmată de un Q&A cu Dan Dinu, directorul artistic al festivalului.

Mai multe despre Râs, personaj-cheie în povestea România Sălbatică și LYNX Festival, vor fi descoperite în a doua zi de festival, în documentarul cu același nume, regizat de Laurent Geslin, care a petrecut mulți ani studiind acest animal misterios. Proiecția câștigătorului Grand Prix la Nature Namure FF va fi urmată de un dialog cu Ruben Iosif, biolog la Fundația Conservation Carpathia, care va aborda, printre altele, subiectul conservării habitatului râsului în Munții Făgăraș. Seara publicul se va putea delecta cu un spectacol vizual impresionant, în regia lui Ben Masters, despre care vor putea povesti alături de producătorul John Murray, unul din invitații speciali ai festivalului. Din inima Texasului: O poveste despre viața sălbatică / Deep in the Heart: A Texas Wildlife Story, narată de Matthew McConaughey, vorbește despre comorile naturale din SUA și despre capacitatea noastră de a distruge, proteja și reabilita viața sălbatică și habitatul de care depindem cu toții.

Ziua de sâmbătă, 3 iunie, este ziua întâlnirilor cu invitații internaționali ai primei ediții LYNX Festival. După proiecția documentarului Regina de catifea / Velvet Queen, o incursiune pe înălțimile podișului tibetan, în căutarea uneia dintre cele mai rare feline mari din lume – leopardul zăpezilor, publicul va putea asista la un interviu special cu Vincent Munier, unul dintre realizatorii fabulosului documentar și unul dintre cei mai apreciați fotografi pe plan internațional. Mai târziu, cinefilii se vor reîntâlni cu John Murray, producător a peste 100 de filme, difuzate pe cele mai renumite canale din lume, și câștigător a numeroase premii, inclusiv prestigiosul Emmy, după proiecția în premieră mondială a documentarului Insulele sălbatice ale Irlandei / Ireland’s Wild Islands, co-regizat alături de Jamie Fitzpatrick. La finalul proiecției, John Murray, al cărui următor documentar se axează pe viața sălbatică din Transilvania, va susține un masterclass despre provocările întâmpinate în producția acestui film. Seara se încheie cu proiecția Profesoara mea, caracatița / My Octopus Teacher (r. Pippa Ehrlich, James Reed), film răsplătit cu 12 premii internaționale, inclusiv Oscarul pentru Cel mai bun documentar, în 2021, și întâlnirea cu producătoarea Ellen Windemuth.

„Evenimente ca acesta sunt esențiale pentru dialogul global la care ar trebui să participăm cu toții. Trebuie să înțelegem că biodiversitatea nu este doar cheia supraviețuirii florei, faunei și sălbăticiei naturii, ci că, în fapt, NOI SUNTEM biodiversitatea.”, a declarat Ellen în exclusivitate pentru LYNX Festival. Publicul va avea șansa să discute liber cu ea despre viitorul planetei noastre, din perspectiva vastei sale experiențe ca fondatoare și CEO WaterBear și co-producător a peste 6.000 de ore de conținut pentru Off the Fence.

Seria premierelor continuă duminică, 4 iunie, cu documentarul Superpăsări: Viața secretă a pițigoilor / Superbirds: The Secret Life of Tits (r. Yann Sochaczewski și Marlen Hundertmark), câștigător al premiului pentru cea mai bună poveste la festivalul Green Screen din Germania. Publicul va avea șansa să afle și mai multe curiozități despre speciile de pițigoi prezente în documentar, despre comportamentul și viața lor în pădurile și luncile noastre, direct de la Tamas Papp, biolog și ornitolog la Milvus Group, invitat special. Tot în premieră națională, Elefantul și termita / The Elephant and the Termite (r. Mark Deeble, Victoria Stone), premiat anul trecut la Green Screen Festival și Jackson Wild, le va da șansa pasionaților de natură să fie martorii apariției unei oaze, unul dintre cele mai importante locuri de întâlnire pentru animalele sălbatice din Africa. La finalul proiecției va avea loc o discuție despre viața sălbatică alături de Călin Hodor, biolog și ornitolog pasionat.

Ultima zi de festival va aduce pe marile ecrane două documentare autohtone: Moștenirea / The Legacy, o perspectivă sensibilă despre Ținutul Maramureșului și relația dintre oameni și natură în acest tărâm istoric, respectiv Lunca Mureșului / Mureș Floodplain, povestea unui ecosistem de importanță internațională. La finalul celui din urmă publicul va putea discuta direct cu Fulviu Moga, directorul Parcului Natural Lunca Mureșului despre provocările pe care le întâmpină în munca de a proteja biodiversitatea zonei.

Intrarea la toate evenimentele din cadrul festivalului este gratuită. Pentru a-și asigura un loc la proiecțiile documentarelor, publicul interesat își poate rezerva un bilet cu valoare zero prin intermediul platformei iabilet: https://bilete.lynxfestival.ro