S-a retras? Simona Halep a jucat ultimul meci la Cluj: Nu vreau să plâng. Iau decizia cu sufletul împăcat. Corpul meu nu mai duce

Fără să explice concret dacă a fost ultimul meci din carieră, Halep și-a luat rămas bun de la fanii clujeni, potrivit Digi24.

„Iau decizia cu sufletul împăcat. Corpul meu nu mai duce așa mult pentru a ajunge acolo unde am mai fost. Știu ce înseamnă. De aceea am vrut să vin astăzi la Cluj să joc în fața dumneavoastră și să îmi iau la revedere pe terenul de tenis! Cine știe dacă mă voi mai întoarce… E ultima dată când am jucat aici”, a transmis Simona Halep, pe teren.

Simona Halep, locul 868 WTA, a fost eliminată de italianca Lucia Bronzetti.

„Nu vreau să plâng, este un lucru frumos, am fost numărul unu mondial, am câştigat Grand Slam-uri, e tot ce mi-am dorit. Viaţa merge înainte, este viaţă şi după tenis şi sper să ne revedem de câte ori posibil. O să vin la tenis, o să joc tenis în continuare, dar ca să fiu competitivă necesită mult mai mult şi în momentul ăsta nu se mai poate", a adăugat Simona Halep.

