Un actor din serialele „Friends” și „Seinfeld” s-a stins din viață. Avea 60 de ani

Comediantul și actorul de improvizație a murit, luni, la domiciliul său din Los Angeles, după ce se afla în tratament pentru cancer din 2022, au relatat mass-media americane, potrivit BBC.

„Pat nu a întâlnit niciodată un străin, ci doar prieteni pe care nu îi cunoștea încă”, a declarat familia sa într-un comunicat publicat pe rețelele de socializare.

El „și-a trăit viața din plin, cu bucurie și exuberanță”, se mai arată în comunicat.

Primul rol al lui Finn la televiziune a fost în George Wendt Show în 1995, unde a interpretat rolul fratelui personajului principal. De asemenea, a avut un rol recurent în Murphy Brown între 1995 și 1997.

În 1998, a interpretat rolul lui Joe Mayo în Seinfeld, un gazdă de petreceri cunoscut pentru faptul că delega sarcinile grele oaspeților săi.

A avut apariții ca invitat în seriale populare la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000, printre care King of Queens, Friends, That '70s Show și House.

Finn a fost probabil cel mai cunoscut pentru rolul lui Bill Norwood din The Middle, în care a jucat în opt sezoane între 2011 și 2018.

Printre filmele în care a jucat se numără It's Complicated (2009) și Santa Paws 2: The Santa Pups (2012).

Pe lângă rolurile sale de pe ecran, Finn era un actor de improvizație și preda la Universitatea din Colorado, unde era profesor adjunct. Făcea parte dintr-o trupă de improvizație formată din șase persoane, numită Beer Shark Mice.

„Pat a antrenat, s-a împrietenit și a îndrumat nenumărați studenți de-a lungul anilor și ar fi greu să găsești pe cineva care să spună ceva rău despre el”, a scris familia sa.

Într-un omagiu adus lui Finn, colegul său actor Richard Kind a spus că „nu exista o persoană mai amabilă, mai blândă, mai amuzantă și mai cu picioarele pe pământ pe care o puteai întâlni”.

„Întotdeauna pozitiv, te ajuta să fii mai amuzant și mai bun. Un tată minunat, un tip minunat”, a scris Kind pe Instagram.

Finn și soția sa Donna aveau trei copii.