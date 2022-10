Câștigătorii celei de-a 12-a ediții BIEFF

Alături de celelalte filme premiate duminică seară, lungmetrajul a putut fi vizionat în cadrul unei proiecții speciale, la Cinema Elvire Popesco, marcând finalul unei săptămâni plină de proiecții și evenimente speciale dedicate inovației și experimentului în cinema.

Prezentată pentru prima dată în istoria festivalului, competiția dedicată lungmetrajelor realizate de cineaști emergenți a oferit spectatorilor din București șansa de a vedea în exclusivitate pe marele ecran din România șapte lucrări puternice, a căror diversitate a îngreunat decizia juriului. Cei trei profesioniști din lumea filmului au acordat și o Mențiune Specială lungmetrajului Piaffe, realizat de artista Ann Oren, pe care publicul a avut ocazia să o întâlnească la București în primele zile de BIEFF.



În secțiunea dedicată scurtmetrajelor autohtone, prezentată în programul festivalului pentru cel de-al doilea an consecutiv, juriul format din selecționerii de cinema Calmin Borel, Michal Matuszewski și Sanne Jehoul a mărturisit faptul că procesul de deliberare nu a fost deloc complicat. Decizia lor unanimă a fost să acorde Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj românesc, în valoare de 1.500 euro, oferit de Institutul Cultural Român, filmului A.I. Poetries Of Female And Non-Female Beings In Gas Stations At Night. ,,Cel mai anti-patriarhal film din program’’, așa cum l-au descris jurații, folosind un generator de text bazat pe inteligență artificială pentru a-și redacta motivația, scurtmetrajul realizat de Cristina Iliescu i-a surprins prin ,,dialogul inteligent și prin vocea unică din spatele său’’.

Home When You Return a obținut Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj din Competiția Internațională, în valoare de 1000 euro, oferit de Uniunea Cineaștilor din România (UCIN). Prin acordarea acestei distincții, juriul format din Doris Bauer, Andreea Borțun și Marian Freistuhler și-a dorit să ,,onoreze un film care, cu multă curiozitate, redescoperă un loc aparent familiar dintr-o multitudine de perspective surprinzătoare. Care aduce un cald suflu al vieții în spații foale, care dovedește o libertate ludică în modul în care își spune potențialele povești’’. Carl Elsaesser, realizatorul scurtmetrajului câștigător, a transmis un mesaj video spectatorilor BIEFF, în care a povestit pe scurt despre procesul pe care l-a parcurs în plină pandemie pentru realizarea filmului.

Juriul Competiției Internaționale de Scurtmetraj a decis să acorde Premiul pentru cea mai bună regie, în valoare de 1000 euro, oferit de UCIN cineastului Pavel Mozhar, creatorul filmului Handbook, pentru maniera în care ,,construiește o tulburătoare reconstituire, utilizând un limbaj vizual subtil, un cadraj esențializat și o minimă metamorfoză a unui spațiu care este aproape gol’’.

Premiul pentru cel mai bun concept vizual, în valoare de 1000 euro, i-a revenit scurtmetrajului Nazarbazi, ,,un poem vizual aranjat într-o manieră isteață, redusă la esențial, care dezvăluie nu doar regimul privirii, dar ne și atrage atenția într-un mod foarte senzual’’. În mesajul transmis publicului prezent la ceremonia de premiere, cineasta Maryam Tafakory a vorbit despre tragedia recentă care s-a soldat cu dispariția Mahsei Amini și care a generat un val de proteste în țara ei. Artista i-a invitat pe iubitorii de film să devină vocile femeilor din Iran, subliniind faptul că acțiunile de revoltă ale cetățenilor nu sunt poziționate împotriva Islamului, ci în favoarea dreptului de a alege.

Mențiunea specială a juriului i-a fost acordată scurtmetrajului The Spiral, în care regizoarea Maria Silvia Esteve ,,creează o atmosferă foarte specială în abordarea anxietății, pe care o traduce cu măiestrie în limbaj cinematografic’’. Totodată, juriul s-a declarat ,,fascinat de varietatea modurilor vizuale de expresie’’ utilizate de cineastă.

