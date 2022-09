Ce putem învăța de la albine despre viitorul planetei: multi-premiatul documentar Honeyland va fi proiectat la București, în cadrul One Minute Older

Luni, 3 octombrie, de la ora 20:30, la Cinema Elvire Popesco va fi proiectat documentarul Burning in the Sun (2010, SUA, r. Cambria Matlow & Morgan Robinson), care urmărește povestea unui tânăr din Africa întors în țara natală Mali pentru a porni o afacere cu panouri solare, prima de acest fel. Daniel vrea să aducă curentul electric în sate care nu au avut energie niciodată, iar provocările unui tânăr antreprenor african sunt complet diferite de cele din Europa sau SUA. Dar noua generație vrea să schimbe asta.

Marți, 4 octombrie, de la ora 19:30, la Rezidența9, va putea fi urmărit documentarul H2Omx (2014, Mexic, r. José Cohen, Lorenzo Hagerman). Cel mai mare oraș din emisfera nordică a planetei, Mexico City, se confruntă cu o criză a apei fără precedent deși, în mod paradoxal, ploaia e un fenomen foarte întâlnit în acest mega-oraș. H20mx explorează în profunzime adevărul incomod, printr-o incursiune extraordinară pe străzile și în casele din Mexico City, prin interviuri cu specialiști, locuitori, dar și printr-o serie de imagini panoramice care oferă o perspectivă la nivel urban asupra problemei. Intrarea este liberă!

Iar miercuri, 5 octombrie, de la ora 19:30, la Teatrul Apollo111, spectatorii sunt așteptați la Honeyland (2019, Macedonia de Nord, r. Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov), un documentar fascinant despre creșterea albinelor și rolul esențial pe care aceste ființe inteligente îl au în echilibrul planetei. Unul dintre cele mai premiate filme ale anului 2019 la Festivalul Sundance și dublu nominalizat la Oscar, Honeyland își poartă spectatorii pe un tărâm arhaic, blocat în timp, unde una dintre ultimele apicultoare din Europa care folosește tehnici tradiționale de creștere a albinelor încearcă să protejeze viitorul acestor insecte și să mențină pacea între trecut și viitor.

Proiecția Honeyland va fi urmată de o conversație cu Loïc van Cutsem de la BeeOdiversity, una dintre cele mai importante asociații de protejare a albinelor din Europa. Loïc van Cutsem este prezent la București pentru a participa la Climate Change Summit – Solution for The Future, care va avea loc la Teatrul Odeon între 4 – 5 octombrie.

Programul de filme a fost curatoriat de Richard Peña, profesor la The School of The Arts, Columbia University, și fost director de programe al Film Society of Lincoln Center din New York.

Proiectul One Minute Older propune o perspectivă artistică asupra sustenabilității, dar și asupra consumului de resurse. Pe lângă proiecțiile de filme, acesta include o expoziție în care mii de pungi de plastic au fost transformate într-o instalație de artă participativă. Expoziția se va deschide pe 30 septembrie și va putea fi vizitată până pe 20 octombrie la Rezidența9 (I.L. Caragiale 32).

Participanții la evenimentele One Minute Older sunt încurajați să semneze o petiție lansată de Climate of Change, un consorțiu din care fac parte organizații din 23 de țări europene. Această petiție le cere liderilor europeni acțiuni urgente în ceea ce privește protecția mediului înconjurător și își propune să adune peste 100.000 de semnături până în noiembrie 2022 când va avea loc Conference of the Parties al Națiunilor Unite (COP27) în Egipt. E un moment vital, în care liderii tuturor țărilor prezente pot aborda într-un mod inteligent criza climatică și pot pune bazele unei justiții climatice globale. Semnăturile vor fi înmânate președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la COP27.

