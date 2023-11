Chuck Norris revine pe marile ecrane, la 83 de ani

În filmul "Agent Recon", Chuck Norris preia rolul lui Alistair, un lider cu experiență din cadrul unui grup de securitate subterană. Misiunea sa constă în a coordona trimiterea unui agent în curs de dezvoltare, dar extrem de calificat, interpretat de talentatul Derek Ting, care este și regizorul și scenaristul filmului. Această misiune riscantă este supravegheată de colonelul Green, jucat de Marc Singer.

Scopul misiunii este să se infiltreze într-o unitate clandestină despre care circulă zvonuri că ar avea acces la tehnologie extraterestră. Ceea ce îi așteaptă este o entitate ale cărei puteri sunt în afara oricărei măsuri sau înțelegeri. “Avându-i pe cei mai mari eroi ai Pământului, Chuck Norris și Marc Singer, știam că trebuie să ne asigurăm ca fanii să se bucure de o distracție epică. Echipa mea de cascadori a depășit limitele viziunii mele pentru o acțiune clară, cu o povestire motivată. L-am pus pe fiul lui Chuck, Dakota, să vină la bord pentru a coregrafia toate secvențele de luptă ale tatălui său. În plus, am filmat cu camerele cinematografice ARRI Alexa în cele mai uluitoare decoruri și peisaje de la Hollywood și am terminat cu efecte vizuale de ultimă oră, o partitură revigorantă și efecte sonore de excepție” – a declarat Derek Ting, potrivit Yahoo News

Decada anilor '80 a fost vârful carierei lui Chuck Norris. În acea perioadă, Norris a strălucit în numeroase filme de acțiune, cum ar fi "Way of the Dragon", unde a jucat alături de legendarul Bruce Lee. De asemenea, Chuck Norris a avut chiar propriul său serial animat de scurtă durată intitulat "Karate Kommandos", în care a interpretat rolul unui lider al unei organizații care lupta pentru libertate. În anii '90, Chuck Norris a continuat să fie un nume binecunoscut, jucând în popularul și longevivul serial "Walker, Texas Ranger".

