Înmormântarea Claudiei Cardinale va avea loc la Paris „în cea mai strictă intimitate familială”

De asemenea, un omagiu religios îi va fi adus miercuri la Nemours (Seine-et-Marne), unde locuia. Ea va fi incinerată „în cea mai strictă intimitate familială ”, a declarat Savry.

Biserica Saint-Roch este capela artiștilor și găzduiește în mod regulat înmormântări ale unor celebrități.

Familia a cerut „să nu se ofere flori sau suveniruri ”, dar îi invită pe cei care doresc să-i aducă un omagiu actriței să facă o donație către Fondazione Claudia Cardinale, pe care a fondat-o împreună cu fiica sa în Nemours, un loc de primire și promovare a tinerilor artiști.

Legendă a cinematografiei italiene, Claudia Cardinale, care a murit marți, a lucrat cu cei mai mari regizori, printre care Luchino Visconti , Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil și Sergio Leone. De neuitat în „Gepardul” , „Once Upon a Time in the West” și „Opt and a Half” , ea a întruchipat renașterea italiană a anilor 1960 și a strălucit la Hollywood și în Franța.

La sfârșitul vieții sale, ea a trăit „într-un mod simplu, umil, după chipul și asemănarea ei ”, a declarat miercuri pentru AFP fiica sa, Claudia Squitieri, care a locuit cu ea în Nemours. „Sunt foarte fericită că am putut împărtăși acești ultimi ani cu ea, în sărbătoare și în viața foarte vibrantă a acestui loc”, a mărturisit Claudia Squitieri. „Cred că a fost fericită aici”.

(sursa: Mediafax)