„Cleaner: Atentat la înălțime”: ce poate face o soră pentru a-și salva fratele

Imagini spectaculoase din exteriorul uneia dintre cele mai înalte clădiri, unde personajul principal e suspendat și de unde încearcă să intre în spațiile ocupate de niște teroriști, adaugă un plus de suspans filmului ce poate fi urmărit în prezent în cinematografe, distribuit de T.R.I.B.E. Films.

Daisy Ridley, Taz Skylar, Clive Owen și Ruth Gemmell sunt protagoniștii filmului britanic ce urmărește o poveste plină de suspans. Când un grup de activiști radicali iau ostatici 300 de invitați ai unui important eveniment și un extremist le deturnează planul cu viziunea sa anarhistă și pune în pericol viețile tuturor, salvarea pare imposibilă. O tânără cu experiență militară încearcă să le deturneze atentatul.

Pe lângă secvențele de luptă cu mare încărcătură, Martin Campbell a fost dornic să pună în valoare relația dintre frate și soră: „Scenele mele preferate din film sunt cele dintre Joey și fratele ei. Scenaristul Simon Uttley a făcut o treabă grozavă la scrierea acestor scene și a schimburilor emoționale dintre ei. Filmul este cu adevărat despre cum se reconectează și reușesc să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă”.

Daisy Ridley („Star Wars: The Force Awakens” , „Star Wars Episode VIII: The Last Jedi”, „Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker”) joacă rolul lui Joey, o tânără revenită din armată și angajată pentru a spăla geamuri la înălțime, care devine singura soluție salvatoare, nu doar datorită pregătirii ei speciale, ci mai ales pentru că fratele ei (Matthew Tuck) se află în clădirea vizată de ecoteroriști.

Combinația dintre acțiunea intensă și camaraderia dintre frați a determinat-o pe Daisy Ridley să-și dorească foarte mult să participe la acest proiect. „Mi-a plăcut scenariul – l-am citit rapid. Joey ca personaj este de asemenea foarte interesant – nu-și cere scuze pentru nimic. Cu toate acestea, dincolo de asta, este complicată și imperfectă, dar își iubește fratele ei și vrea să îndrepte lucrurile pentru el, în timp ce încearcă să salveze și alte persoane. Relația dintre cei doi frați este atât de emoționantă, profundă și complicată, și abia așteptam să o arăt.”

Fiind fost soldat, Joey deține abilități de a face față în lupte. Pentru ca acest lucru să fie cât mai credibil, Daisy s-a antrenat și a lucrat cu coregrafi de cascadorii pentru ca totul să fie cât mai exact posibil.

„Joey este antrenată ca soldat, așa că are capacitatea de a câștiga aceste lupte împotriva eco-teroriștilor. Daisy a lucrat enorm pentru coregrafie și a făcut multe repetiții cu antrenorii. A existat o echipă full-time care a lucrat cu ea înainte de filmări.”, spune producătorul Callum Christopher Grant.

Daisy a fost dornică să exploreze relația dintre Joey și Michael, evidențiind legătura familială ce stă la baza poveștii: „Cu frații și surorile, există acel sentiment de apropiere care transcende totul – chiar dacă te cerți și te răstești unul la altul, există o legătură indestructibilă. Joey și Michael trec printr-o călătorie împreună pe tot parcursul filmului, dar păstrează mereu acest sentiment de unitate. Tot ce face Joey se întâmplă cu sprijinul fratelui ei. Printre toată acțiunea, filmul vorbește despre conexiune, umanitate și familie, oriunde ai găsi-o.”

Relația dificilă cu părinții lor în copilărie a contribuit la legătura puternică pe care Joey și fratele ei, Michael, o împărtășesc. După cum spune regizorul Martin Campbell: „Joey și Michael au avut un tată abuziv – probabil alcoolic. Când era mică, Joey încerca să fugă de certuri, dar acum, trebuie să aibă grijă de el. Aceasta a creat o relație fracturată între cei doi, cu frustrare din ambele părți.”

Michael este neurodivergent și a fost dat afară din centrele de plasament pentru comportament necorespunzător, el o însoțește pe Joey la muncă, chiar în ziua în care ecoteroriștii atacă. Așa cum explică Martin: „Michael ajunge să joace un rol mai important decât și-ar fi dorit Joey, dar tocmai din această cauză reușesc să colaboreze și să formeze o legătură mai puternică în beneficiul relației lor.”

Scenaristul Simon Uttley („A Good Man”, „The Professionals”, „Treason’s Tide”, „Alleycats”, „CIVA”), are un fiu neurodivergent și „a reușit să pună experiențele sale cu fiul său în film, creând un personaj dinamic și complex, care, de asemenea, este neurodivergent”, spune Martin Campbell.

„O poveste nu poate vorbi pentru întregul spectru de experiențe neurodivergente din lume, dar a fost foarte important ca relația dintre Joey și Michael să fie autentică, chiar și în acest carusel cu miză mare în care sunt prinși, și a fost incredibil de emoționant să-i vedem pe Daisy și Matthew (care îl joacă pe Michael și este neurodivergent el însuși) să surprindă cu adevărat acest aspect. Nu am fi putut găsi o Joey și un Michael mai buni.”, menționează Simon Uttley.

„Cleaner: Atentat la înălțime” a fost, din multe puncte de vedere, o premieră pentru actorul Matthew Tuck, care-l joacă pe Michael, aflat la debut într-un lungmetraj, iar relațiile pe care le-a construit pe platou au fost un mare sprijin în interpretarea personajului.

„Fiind prima mea experiență reală într-un film, darămite într-un film de acțiune, a fost, sincer, una dintre cele mai incredibile experiențe din viața mea. Lucrul cu Daisy a fost o experiență de învățare, într-un timp scurt mi-a oferit sfaturi, trucuri, sfaturi și informații despre actorie și film. Am avut ocazia să întâlnesc cei mai uimitori și muncitori oameni, fiecare cu propriile lor povești și personalități.”

Daisy Ridley speră că publicul va veni la cinema pentru a se bucura de această experiență, la fel cum o va face și ea: „Îmi plac toate tipurile de filme, dar îmi plac foarte mult filmele de acțiune. Sper ca oamenii să vină și să se lase purtați într-o călătorie nebunească. Sunt momente grozave de acțiune, scene excelente și o poveste cu adevărat centrată pe personaje. Sper ca publicul să se distreze urmărind filmul.”

Regizat de Martin Campbell, după un scenariu semnat de Simon Uttley, filmul „Cleaner: Atentat la înălțime” a fost produs de Paul Andrew Williams, Matthew Orton Produs de Sébastien Raybaud, Callum Christopher Grant, Michael Kuhn, Gavin Glendinning, Thomas Fanning, Chris Arthur, Cindy Cowan.