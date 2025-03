Marcel Ciolacu: Donald Trump se va ridica la așteptările întregii lumi, iar Crin Antonescu va fi viitorul președinte al României

Pentru Ciolacu, Emmanuel Macron, deși aflat spre finalul mandatului, „a reușit într-un timp scurt să regrupeze liderii europeni în jurul unor teme comune. Referitor la Friedrich Merz, Ciolacu a spus la Antena 3 CNN că „aduce un aer nou în politica germană”

„Iar Germania, alături de Franța și Marea Britanie, au dat de-a lungul timpului lideri europeni de referință. Suntem, acum, într-o căutare de lideri europeni”, a spus Ciolacu.

„Giorgia Meloni este o jucătoare pragmatică în relația cu Statele Unite. Cred că tocmai de aceea am rezonat bine cu ea. Benjamin Netanyahu – un om politic cu greutate mondială. Erdoğan – un jucător global. Deși are ciclic probleme interne, rămâne un actor regional de prim rang. Viktor Orbán – are o poziționare clară și o relație veche cu Statele Unite. Eu nu l-am privit niciodată ca pe un dușman al României. Chiar dacă, în perioadele electorale, acest subiect era adesea speculat politic. Am avut o relație bună cu Viktor Orbán. Aleksandar Vučić – se află într-un context regional complicat. Cred, totuși, că locul Serbiei este în Europa și în Uniunea Europeană”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu: Crin Antonescu va fi viitorul președinte al României.

Marcel Ciolacu a declarat la Antena 3 CNN că „Antonescu va fi viitorul președinte al României, un om echilibrat, de care țara are nevoie”.

Referitor la Nicușor Dan, Ciolacu a spus că „are datoria de a fi un primar general bun. Momentan, și-a câștigat al doilea mandat într-un context favorabil pe care chiar el l-a creat”.

„George Simion – un aventurier și autodidact. Încearcă să-și creeze un drum. Consideră că are o șansă, dar din punctul meu de vedere, nu o are. Ceea ce a făcut astăzi, de ziua domnului Călin Georgescu, este doar o încercare de a menține o emoție în spațiul public. Dar devine tot mai clar că e o emoție falsă”, a spus Ciolacu.

Pe Victor Ponta, Ciolacu l-a caracterizat drept un fost prim-ministru foarte bun.

„Mi-aș fi dorit să fi fost și un coleg de partid la fel de bun pentru toți cei din PSD”, a spus Ciolacu.

Iar Elena Lasconi este pentru Ciolacu „o doamnă pe care o respect. Cred că încă mai are timp să ia o decizie istorică”, a mai spus Ciolacu, sugerând o retragere a liderei USR în favoarea lui Crin Antonescu.

(sursa: Mediafax)