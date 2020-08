Comedii, muzică și filme de Oscar în noile locații TIFF Sibiu: Parcarea supraterană Promenada și Terasa cu flori „Ion Besoiu”

Organizat anul acesta exclusiv în aer liber, TIFF Sibiu (27-30 august) le propune sibienilor, la cea de-a 14-a ediție, să descopere o selecție de filme care au cucerit publicul și au câștigat trofee importante în ultimul an în două locații noi: Parcarea supraterană Promenada Sibiu (ultimul etaj) și Terasa cu flori a Centrului Cultural „Ion Besoiu”. Acestea se alătură locațiilor cu tradiție în festival: Piața Mare, Habermann Markt, Muzeul în aer liber Astra.

Biletele pentru TIFF Sibiu vor fi puse în vânzare începând de luni, 24 august. Intrarea este liberă la proiecțiile din Piața Mare, în baza unui bilet cu valoare zero achiziționat în avans, ce va fi scanat la acces.

IMPORTANT: Accesul la proiecții se va face cu o oră înainte de începerea lor, pentru a putea aplica măsurile de siguranță și a respecta distanțarea socială.

Parcarea supraterană Promenada Sibiu

Unul dintre cele mai populare filme lansate în ultimul an în lume va deschide seria de proiecții din Parcarea supraterană Promenada Sibiu (ultimul etaj). Joi, 27 august, de la 21.00, va rula spectaculosul thriller sud-coreean Parazit/Parasite (r. Bong Joon Ho), laureatul Palme d’Or la Cannes 2019 și marele câștigător al Galei Oscar de anul acesta. Intensă și amuzantă este și Răzbunarea pârliților/ Heroic Losers (r. Sebastian Borensztein), propunerea Argentinei la Oscar, odiseea unor vecini, oameni obișnuiți, care decid să-și facă dreptate singuri atunci când sistemul bancar intră în colaps și economiile lor dispar peste noapte. Cel mai popular film argentinian din 2019 va rula vineri, 28 august.

În weekend-ul 29-30 august, tot de la 21.00, se lasă cu muzică bună. Sâmbătă, spectatorii vor putea urmări pe ecran mare Rocketman (r. Dexter Fletcher), un musical biografic emoționant, bazat pe viața lui Elton John, pentru care actorul Taron Egerton a câștigat Globul de Aur. Iar în ultima zi de TIFF Sibiu, duminică, Blinded by the Light (r. Gurinder Chadha) va aduce muzica lui Bruce Springsteen și povestea plină de umor și vitalitate a unui adolescent britanic de origine pakistaneză al cărui destin se schimbă după ce descoperă cântecele artistului. „Cea mai bună comedie a anului”, potrivit The New York Post.

Terasa cu flori a Centrului Cultural „Ion Besoiu”

În fiecare dintre cele patru seri, Terasa cu flori a Centrului Cultural „Ion Besoiu” va găzdui proiecții de la 21.00. Va da startul, pe 27 august, noul film al lui Alejandro Amenábar, Pe vreme de război/ Mientras dure la guerra, o dramă istorică despre celebrul scriitor Miguel de Unamuno, care a sprijinit inițial insurecția generalului Franco, în 1936, ca să realizeze apoi imensa greșeală. 17 nominalizări la premiile Goya 2020.

Într-o altă epocă, un adolescent de 16 ani face tot posibilul să devină următorul mare idol online, în Tineri și influenceri/ Jawline (r. Liza Mandelup). Rolul i-a adus lui Austyn Tester o fărâmă de celebritate: Premiul pentru Tânără speranţă la Sundance 2019. Mai aproape de noi, în Bistrița, un profesor de matematică iese din sistemul de învățământ și își deschide o clasă de meditații în propriul apartament. Regizorul Alex Brendea îl urmărește timp de un an în Profu’, un documentar atașant, premiat anul trecut cu trofeul festivalului de la Jihlava și proiectat vineri, 28 august.

O comedie franceză savuroasă, premiată cu Ursul de Argint la Berlin, va anima seara de duminică, 30 august: Șterge istoricul/ Delete History (r. Benoît Delépine, Gustave Kervern). Trei vecini dintr-un oraș de provincie, fiecare sabotat în felul lui de noile tehnologii, declară război companiilor Big Tech. Poate că lupta lor e sortită să se termine cu o înfrângere amară, dar asta rămâne de văzut...