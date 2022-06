Din 3 iunie, Washington devine, pentru trei săptămâni, capitala filmului românesc

Organizat de Ambasada României la Washington și Institutul Cultural Român din New York, în parteneriat cu Miracle Theatre și cu sprijinul generos al Băncii Transilvania, festivalul se va derula în perioada 3-19 iunie 2022, sub motto-ul deja consacrat: “Reinventing Realism - New Cinema from Romania”/ „Reinventarea realismului. Noul cinema românesc”. Publicul american este așteptat de-a lungul primelor trei weekend-uri ale lunii iunie să vizioneze o serie dintre cele mai valoroase filme românești recente și să se întâlnească cu actori și regizori în vogă ai momentului.

“Noul Val Românesc, termen binecunoscut iubitorilor de film din lumea întreagă, reprezintă o adevărată mișcare în cinematografia europeană. Regizorii români continuă să aducă pe ecran, an de an, noi producții cinematografice care, prin succesul lor, contribuie cu succes la promovarea României. Sunt onorat că Ambasada României la Washington, împreună cu ICR New York, aduc în fața publicului american cele mai noi și mai apreciate filme românești, scriind astfel o pagină de istorie cinematografică pe malul Potomacului”, consideră ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru.

În programul festivalului sunt cuprinse 12 producții cinematografice: „Crai nou”, regia Alina Grigore; „Berliner”, regia Marian Crișan; „Căutătorul de vânt”, regia Mihai Sofronea; „Câmp de maci”, regia Eugen Jebeleanu; „Marocco”, regia Emanuel Pârvu; „Neidentificat”, regia Bogdan George Apetri; „#dogpoopgirl”, regia Andrei Huțuleac; „Luca”, regia Horațiu Mălăele; „Om câine”, regia Ștefan Constantinescu; „Lebensdorf”, regia Valentin Hotea; „Otto barbarul”, regia Ruxandra Ghițescu, și „Miracol”, regia Bogdan George Apetri.

Invitații actualei ediții a Festivalului sunt: criticul de film Mihai Fulger, curator al RFF 2022; regizoarele: Alina Grigore, Ruxandra Ghițescu; regizorii: Marian Crișan, Mihai Sofronea, Bogdan George Apetri, Andrei Huțuleac, Horațiu Mălăele; actrițele: Andreea Grămoșteanu, Ioana Flora, Ioana Bugarin și actorii: Bogdan Farcaș și Bogdan Mălăele.