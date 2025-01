Doliu în lumea serialului Doctor Who: A murit actorul Christopher Benjamin

Decesul a survenit pe 10 ianuarie, conform anunțului făcut de familia sa, anunță luni Daily Mail.

În cariera sa impresionantă de șapte decenii, Benjamin a jucat trei roluri diferite în Doctor Who, alături de Tom Baker, Jon Pertwee și David Tennant.

Cel mai memorabil rol al său a fost Henry Gordon Jago, personaj pe care l-a interpretat pentru prima dată în 1977, în episodul "Talons of Weng-Chiang", și pe care l-a reluat ulterior în numeroase producții audio, inclusiv în propria serie spin-off "Jago & Litefoot" (2010-2021).

Actor de școală veche, după cum îl descrie familia, Benjamin a excelat atât pe scenă, cât și în radio, televiziune și film. Una dintre ultimele sale apariții memorabile a fost rolul Falstaff în producția "The Merry Wives of Windsor" de la Globe Theatre în 2010. De-a lungul carierei, a apărut în numeroase producții celebre precum "The Avengers", "The Prisoner", "The Forsythe Saga" și "Pride and Prejudice" (1995).

Christopher Benjamin lasă în urmă soția, Anna Fox, cu care a fost căsătorit timp de 65 de ani, trei copii - Kate, Sebastian și Emilia, trei nepoți - Bertie, Madeleine și Sam, precum și pe câinele său iubit, Minnie.

(sursa: Mediafax)