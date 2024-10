Festivalul Filmului Evreiesc revine la București, între 27 și 31 octombrie 2024

Tema centrală a ediției din acest an este „vârstele identității”, filmele din cadrul festivalului fiind selectate pentru a oferi publicului o viziune cât mai amplă asupra culturii, valorilor și tradițiilor evreiești.

Accesul la proiecții și evenimentele conexe din program este liber, în limita locurilor disponibile. Cei interesați sunt invitați să transmită o solicitare pe email, către semper.culturalia@gmail.com.

Deschiderea oficială a ediției din acest an va avea loc pe data de 27 octombrie, de la ora 18.00, cu un program care aduce laolaltă filmul, artele vizuale, cartea și muzica.

Filmul proiectat în seara de deschidere este chiar pelicula recompensată în acest an cu Premiul pentru dialog intercultural la Festivalul de Film Evreiesc Berlin Brandenburg: Telling Nonie, în regia lui Paz Schwartz, o producție Israel, din 2023,

În aceeași seară, va fi vernisată expoziția „Bucureștiul sefard”, care include 10 povești din istoria Bucureștiului evreilor spanioli, în prezența autoarelor – Felicia Waldman și Anca Tudorancea –, care va putea fi vizitată de-a lungul celor cinci zile ale festivalului. De asemenea, volumul Halfon saga: o poveste despre ascensiunea și declinul aristocrației sefarde din România, de Felicia Waldman, apărut recent la Editura Integral, va fi și acesta lansat în seara de debut a ediției din acest an a Festivalului Filmului Evreiesc. Momentul muzical al serii va fi susținut de Ethan Schmeisser (pian) și Oana Berbec (soprană).

Seara de închidere reunește, de asemenea, un program bogat: film, muzică, precum și un moment dedicat gastronomiei: demonstrație de bucătărie evreiască.

Filmul serii este o peliculă recompensată cu nu mai puțin decât 10 Premii Ophir (Oscarurile israeliene sau Premiile Academiei israeliene pentru excelență în film și televiziune): Seven Blessings, în regia lui Ayelet Menahemi, o producție Israel, 2023.

Momentul muzical al serii îi reunește pe: Tehila Nini Goldstein (mezzo-soprană), Ethan Schmeisser (pian), Laura Țurlea (vioară), Mladen Spasinovici (violoncel) și Ioana Bălașa (flaut).

Festivalul Filmului Evreiesc (Bucharest Jewish Film Festival) se înscrie într-o rețea care include 200 de evenimente organizate în întreaga lume, sub brand-ul Jewish Film Festival.

FILMELE DIN PROGRAM:

27 octombrie, ora 18.00 :

● Telling Nonie | regia: Paz Schwartz | Israel, 2023

Film recompensat cu Premiul pentru Dialog Intercultural la Festivalul Filmului Evreiesc de la Berlin Brandenburg și cu Premiul pentru cel mai bun documentar israelian la Festivalul Filmului de la Haifa 2024.

Un fost agent secret israelian se întâlnește cu fiica ofițerului egiptean la asasinarea căruia a participat, într-o poveste cu accente foarte personale despre iertare și mântuire. Telling Nonie descrie relația neașteptată dintre doi oameni care s-ar putea considera dușmani, dar care ajung să dialogheze calm și deschis, fiecare înțelegând punctul de vedere al celuilalt. Cu o doză de umor evreiesc, filmul vorbește, de asemenea, într-un mod neobișnuit, despre curajul de a fi sincer cu tine însuți. Scena finală a fost filmată lângă kibbutzul Nahal Oz, cu căteva săptămâni înainte de 7 octombrie 2023.

28 octombrie, ora 18.00 :

● Vishniac | regia: Laura Bialis | SUA, 2023

Filmul, produs de Nancy Spielberg și Roberta Grossman, a câștigat Premiului pentru cel mai bun documentar la Festivalul Filmului Evreiesc de la Berlin Brandenburg 2024.

Un film excelent documentat și delicat construit despre viața complicată a fotografului Roman Vishniac, angajat de Joint Distribution Committee pentru a documenta shtetl-urile din Estul Europei în perioada interbelică. Imaginile lui reușesc să capteze adânca spiritualitate, dar și vitalitatea vieții evreiești din Polonia, România, Cehoslovacia și Lituania, rămânând singurele dovezi ale unui stil de viață complet distrus în timpul Holocaustului. Urmărind migrarea familiei Vishniac din Rusia țaristă la Berlin și apoi în Statele Unite, filmul vorbește despre importanța memoriei și a păstrării fotografiilor și materialului arhivistic ca mărturii ale unor istorii pierdute.

● Paris Boutique | regia: Marco Carmel |Israel-Franța, 2022

Film prezentat la Festivalulurile de Film Evreiesc de la Miami și Atlanta, cu 6 nominalizări la Premiile Academiei de Film din Israel.

Bazat pe o comedie a erorilor de situație plină de vervă, filmul vorbește despre o prietenie neobișnuită care începe nesănătos, dar se termină bine. Urmărind aventurile protagonistelor Louise și Neta în încercarea de a dezlega misterul unei corespondențe secrete de la Zidul Plângerii între o femeie evreică ultraortodoxă și un bărbat creștin, povestea oferă o bună ocazie de a revedea piața Mahane Yehuda și Orașul Vechi din Ierusalim. Iar, cum afacerea imobiliară pentru care Louise a venit în Israel constituie un nod gordian între un rabin, un imam și un preot, rezolvarea ei ar putea contribui oare la pacea din Orientul Mijlociu?

29 octombrie, ora 18.00 :

● The Return from the Other Planet | regia: Assaf Lapid | Israel-Germania, 2023

Film câștigător al Mențiunii pentru cel mai bun documentar la Festivalul Filmului Evreiesc de la Berlin Brandenburg 2024.

Un film despre Yehiel De-Nur, supraviețuitor al Holocaustului care a trăit multă vreme sub pseudonimul Ka-tzetnik, scriind cărți despre experiența lui în lagărul de la Auschwitz, pe care l-a denumit „cealaltă planetă”, devenind un adevărat mit. Într-o explorare a odiseei personale a lui De-Nur, a cărui traumă a explodat după ce a fost chemat să depună mărturie la procesul lui Adolf Eichman, filmul urmărește complicata lui evoluție după „întoarcerea de pe cealaltă planetă” și modul în care a încercat să-i facă față prin calea neconvențională a utilizării LSD sub supraveghere medicală.

● Le dernier des juifs (A Good Jewish Boy) | regia: Noe Debre | Franța, 2024

Film prezentat în deschiderea Festivalului Filmului Evreiesc de la Berlin Brandenburg 2024.

Descris de ziarul „Le Monde” ca fiind „filmul francez care a anticipat în mod accidental creșterea antisemitismului”, Le dernier des juifs (parafrază după titlul romanului lui Andre Schwarz Bart, Le dernier des justes) descrie cu umor, dar și cu o notă de tristețe viața de zi cu zi a ultimului evreu dintr-o suburbie pariziană, care la 27 de ani încă locuiește cu mama sa, în mijlocul unei lumi antisemite. Deși pare o simplă comedie despre maturizarea târzie a personajului, filmul vorbește în substrat despre pericolele cu care se confruntă evreii din Franța, în special după 7 octombrie 2023.

30 octombrie, ora 18.00 :

● Les eaux du Boug | regia: Marc Sagnol | Franța-Germania, 2020

Film prezentat la festivalurile Molodist Kiff (Ucraina) și Artdocsfest (Rusia).

Dedicat poetului Paul Celan, filmul este reflectarea unei căutări, a unei călătorii inițiatice prin ținutul Podoliei, traversat de maiestuosul râu Bug care, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, s-a numit Transnistria și a constituit locul unde au fost deportați evreii din Basarabia și Bucovina. Mergând pe urmele deportaților, Apele Bugului reconstituie itinerariul urmat de mama lui Paul Celan de la Cernăuți la Mihailovka, punând în contrast frumusețea locului cu iadul în care a fost transformat. Povestea este redată prin mărturii ale unor supraviețuitori precum Philippe Kellmer (Paris), care a întâlnit-o pe mama lui Celan în lagăr.

● Sallah Shabbati | regia: Ephraim Kishon | Israel, 1964

Film câștigător a două Golden Globe Awards și nominalizat la Premiile Oscar pentru cel mai bun film străin.

Considerat a fi una dintre cele mai bune satire la adresa societății israeliene a tuturor timpurilor și, în același timp, prima producție cinematografică israeliană cu succes internațional, filmul vorbește despre haosul imigrării evreilor expluzați din țările arabe după înființarea Statului Israel. Situațiile adesea ilare în care se trezește personajul principal (interpretat de Chaim Topol, protagonistul unui alt film celebru, Scripcarul pe acoperiș), unele create de el însuși, altele în care îl aruncă soarta, ridică la fileu eterna poveste a relațiilor dintre ashkenazii veniți mai devreme și evreii orientali ajunși în special după 1948. Celebră a rămas și coloana sonoră a filmului.

31 octombrie, ora 18.30 :

● Seven Blessings | regia: Ayelet Menahemi | Israel, 2023

Film câștigător a 10 Premii Ophir în anul 2023.

Explorând obiceiuri ale evreilor de origine marocană, în special cel mai puțin obișnuit al dăruirii de copii rudelor care nu pot să conceapă, filmul vorbește cu umor, dar și cu o notă de dramatism despre relațiile din aceste familii, cu traumele pe care le ascund. Plasând acțiunea în contextul unei nunți între o evreică orientală marocană și un evreu ashkenaz francez, cu practicarea celor șapte binecuvântări de nuntă tradiționale în iudaism, care durează o săptămână, Ayelet Menahemi creează ocazia folosirii nu doar a unor informații din propria sa istorie, ci chiar și a unor membri ai familei sale, care apar în propriile roluri.