Filmul „One Battle After Another”, marele câștigător la Critics Choice Awards 2026

Regizorul „One Battle After Another” Paul Thomas Anderson a obținut premiul pentru Cea mai bună regie, dar și pentru Cel mai bun scenariu adaptat, confirmând surpriza serii.

La categoriile de interpretare, Timothée Chalamet a fost desemnat Cel mai bun actor pentru rolul din „Marty Supreme” (A24), în timp ce Jessie Buckley a câștigat premiul pentru Cea mai bună actriță, grație performanței din „Hamnet” (Focus Features).

Cele mai multe trofee au fost adjudecate de producțiile „Sinners” (Warner Bros.), „Frankenstein” (Netflix) și „Adolescence” (Netflix), fiecare cu câte patru premii.

„Sinners”, regizat de Ryan Coogler, a fost recompensat inclusiv pentru Cel mai bun scenariu original, coloană sonoră și casting, în timp ce „Frankenstein” a dominat categoriile tehnice și de interpretare secundară.

În zona animației, „KPop Demon Hunters” (Netflix) a câștigat premiile pentru Cel mai bun film de animație și Cel mai bun cântec. Producția „F1” (Apple Original Films) a fost recompensată pentru Sunet și Montaj.

Trofeul pentru Cel mai bun film străin a revenit producției „The Secret Agent” (Neon), iar Cea mai bună comedie a fost desemnată „The Naked Gun” (Paramount).

Pe segmentul televiziunii, serialul „The Pitt” (HBO Max) a fost ales Cel mai bun serial dramă, cu Noah Wyle și Katherine LaNasa premiați pentru interpretare.

„The Studio” (Apple TV) a câștigat titlul de Cel mai bun serial de comedie, iar Seth Rogen și Ike Barinholtz au fost recompensați pentru rolurile principale.

Miniseria „Adolescence” (Netflix) a dominat categoriile dedicate producțiilor limitate, obținând patru trofee, inclusiv pentru Cel mai bun serial limitat și pentru interpretările lui Stephen Graham, Owen Cooper și Erin Doherty.

Netflix a fost liderul serii în clasamentul distribuitorilor, cu 12 premii în total (film și televiziune), urmat de Warner Bros., cu opt trofee.

Gala a fost prezentată pentru al patrulea an consecutiv de Chelsea Handler, care a adus un omagiu regizorului Rob Reiner.

Organizatorii au introdus în acest an mai multe categorii noi, inclusiv pentru cel mai bun sunet și cel mai bun design de cascadorii.

Critics Choice Awards este una dintre cele mai importante gale de premii din industria filmului și televiziunii, organizată anual de Critics Choice Association (CCA), organizație care reunește critici de film și televiziune din Statele Unite ale Americii și Canada. Lansate în anii ’90, premiile sunt considerate un barometru al sezonului de premii, având frecvent un rol de anticipare a rezultatelor de la Oscaruri și Emmy, întrucât reflectă votul criticilor de specialitate, nu al industriei de divertisment.

(sursa: Mediafax)