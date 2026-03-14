x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Haos în trafic: Șoseaua Mihai Bravu, blocată parțial după o surpare a asfaltului

Haos în trafic: Șoseaua Mihai Bravu, blocată parțial după o surpare a asfaltului

de Redacția Jurnalul    |    14 Mar 2026   •   12:00
Haos în trafic: Șoseaua Mihai Bravu, blocată parțial după o surpare a asfaltului
Sursa foto: Drum surpat pe Șoseaua Mihai Bravu; poliția a restricționat zona

 Traficul a fost restricţionat temporar sâmbătă, pe Şoseaua Mihai Bravu, de la Calea Vitan către Bulevardul Camil Ressu, din cauza producerii unei surpări la partea carosabilă.

Potrivit Brigăzii Rutiere, având în vedere producerea unei surpări în partea carosabilă, pe Şoseaua Mihai Bravu nr. 307, a fost restricţionat traficul pe Şoseaua Mihai Bravu de la Calea Vitan către Bulevardul Camil Ressu.

În acest context, s-a impus intervenţia imediată a Companiei Municipale Termoenergetica, fiind afectată o porţiune de aproximativ 1 metru pătrat pe Şoseaua Mihai Bravu, în proximitatea intersecţiei cu Bulevardul Camil Ressu.

Brigada Rutieră recomandă conducătorilor de autovehicule să circule cu prudenţă, să evite zona pe durata efectuării intervenţiei, să păstreze o distanţă suficientă pentru a putea frâna în condiţii de siguranţă, să respecte semnificaţia semnalizării rutiere temporare, precum şi semnalele şi indicaţiile poliţiştilor rutieri.

×
Parteneri