Gopo Film Talks îți dă întâlnire cu personalități din lumea filmului la Promenada Mall

Printre temele abordate în cadrul primei ediții a Gopo Film Talks se numără, ingredientele de succes pentru realizarea unui serial TV de succes, parcursul și recomandările unor actori cu succes pe plan internațional și importanța castingului privit din două perspective, cea a unui director de casting și cea a regizorului.

Accesul la evenimentele organizate pe 16 martie, 23 martie și 13 aprilie este gratuit, prin completarea formularului de participare. Discuțiile vor avea loc în piațeta din fața magazinului H&M din Promenada Mall, situată la nivelul 1.

Sâmbătă, 16 martie, ora 11:00

Prima invitație la dialog va avea loc sâmbătă, de la ora 11:00. Actrița Olimpia Melinte va sta de vorbă cu o parte din echipa serialului Las Fierbinți. Vor fi prezenți regizorul Gabriel Achim, scenaristul și actorul Adrian Văncică, alături de actorii Cuzin Toma și Gheorghe Ifrim.

Sâmbătă, 23 martie, ora 11:00

O discuție inspirațională cu actori români care se bucură de succes în plan internațional. La discuția moderată de Olimpia Melinte vor participa actorii Alec Secăreanu (Spy/ Master, Tărâmul Binecuvântat/ God’s Own Country, Baptiste, Amonit) - a avut primul său rol principal în 2017 în filmul God's Own Country⁠ (r. Francis Lee) unde a jucat alături de Josh O'Connor (The Crown/ Coroana) și Cosmina Stratan, laureată în 2012 cu Premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul Internațional de Film de la Cannes pentru rolul din lungmetrajul După dealuri (r. Cristian Mungiu). În 2022, Stratan a jucat în pelicula franceză Frère et soeur/ Frate şi soră (r. Arnaud Desplechin), alături de Marion Cotillard.

Sâmbătă, 13 aprilie, ora 11:00

Ultima întâlnire din seria Gopo Film Talks îi are invitați pe Domnica Cîrciumaru, director de casting și pe regizorul Tudor Giurgiu. Aceștia vor discuta despre importanța castingului privit din două perspective.