Ducii de Sussex aduc povestea războiului din Afganistan pe Netflix

Cartea unui comandant al armatei britanice, Adam Jowett, intitulată "No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege", descrie acţiunea unei unităţi militare în timpul războiului din Afganistan în 2006.



Fiul cel mic al regelui Charles şi al regretatei prinţese Diana, ajuns în prezent la vârsta de 41 de ani, a participat şi el la două misiuni de luptă în acea ţară, unde a obţinut gradul de căpitan.



Harry şi Meghan, care au renunţat la rolurile lor de membri activi ai casei regale britanice, s-au mutat în California. Ei au semnat în 2020 un acord de exclusivitate cu Netflix în valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari, sumă care nu a fost niciodată confirmată.



În cadrul acelui acord, ducele şi ducesa de Sussex au produs serialul documentar "Harry & Meghan", care a narat ruptura lor de Palatul Buckingham. A fost considerat un serial de succes, întrucât a înregistrat 23 de milioane de vizionări în primele patru zile după lansare - un record pentru un documentar Netflix.



Cuplul a produs, de asemenea, "With love, Meghan", un serial ridiculizat de presa anglo-saxonă, care a adunat totuşi 5 milioane de vizionări în prima jumătate a anului 2025. Acea producţie a devenit cea mai vizionată emisiune culinară de pe platforma Netflix.



Harry şi Meghan au semnat anul trecut un nou acord cu Netflix, ale cărui condiţii financiare nu au fost dezvăluite, dar care este considerat mai puţin profitabil.



Meghan urmează să îşi facă revenirea în cinematografie cu un mic rol secundar într-un film, "Close Personal Friends", a raportat presa americană la sfârşitul anului 2025 în momentul începerii filmărilor la această producţie.

