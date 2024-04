Ilie Năstase, înconjurat de sportivi, vedete și mii de fani la premiera documentarului NASTY

Pe covorul roșu al evenimentului care a avut loc pe 16 aprilie, la Sala Palatului din București, au pășit, alături de Ilie Năstase, Nadia Comăneci, Boris Becker, Ion Țiriac, Gheorghe Hagi, dar și realizatorii filmului, regizorii Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu, Tudor D. Popescu și producătorul Cosmin Hodor. „Vă mulțumesc pentru această seară și pentru acest film. Pe coloana sonoră a documentarului se aude melodia lui Frank Sinatra, My way. Mă reprezintă. Și eu am făcut totul cum am vrut. Am jucat tenis cu zâmbetul pe buze” a spus, vizibil emoționat, Ilie Năstase.

Sala a fost plină de mari sportivi: Gică Popescu, Ciprian Marica, Bogdan Stelea, Helmut Duckadam, Horia Tecău, Camelia Potec, Cristian Gațu, Valeria Van Groningen, Octavian Bellu, Mariana Bitang și Andreea Răducan au urmărit împreună cu Năstase filmul. Și tenismenul Denis Shapovalov a fost la Sala Palatului.

„Ilie Năstase e încă tânăr”, a spus Nadia Comăneci pe covorul roșu unde a venit însoțită de Boris Becker. „Ne leagă o prietenie de zeci de ani și am vrut să fiu astăzi aici, să sărbătorim acest moment împreună”. „Năstase are carismă și are talent. Am jucat cu el și suntem prieteni”, a declarat și germanul Becker care a venit special la București pentru premieră. Cei doi sportivi, care apar și în film, au urcat pe scenă la final împreună cu Ilie Năstase, Ion Țiriac, Gheorghe Hagi, și echipa de producție. Spectatorii i-au aplaudat zeci de minute. „Ilie Năstase e un geniu” a spus Hagi. Evenimentul a fost prezentat de jurnalista Andreea Esca.

În public s-au aflat politicieni și persoane publice precum Lucian Romașcanu, Victor Ponta, Călin-Popescu Tăriceanu și viceprimarul Capitalei Stelian Bujduveanu. La eveniment au participat Prințul Dimitrie Sturdza, Nicolae al României, diplomatul Luca Niculescu și scriitorul și jurnalistul Cristian Tudor Popescu.

Printre vedetele care au pozat pe covorul roșu se numără Dana Budeanu, Malvina Cservenschi, Amalia Enache, Andreea Raicu, Adina Buzatu, Corina Bârlădeanu, Mihai Morar, Speak, și actrițele Andreea Vasile, Elvira Deatcu, Ana Ularu, Irina Antonie și Rodica Lazăr.

NASTY se vede de astăzi în cinematografele din toată țara. Filmul urmărește evoluția lui Năstase începând cu anii ‘70, când românul a fost unul dintre cei mai talentați și populari sportivi ai planetei.

„E un moment special și mă bucur că, după o muncă de câțiva ani, documentarul nostru poate fi urmărit pe marele ecran. E o șansă să redescoperim un sportiv unic, un român cunoscut în toată lumea care a făcut istorie pentru țara noastră și pentru tenis. Ilie Năstase are forța să inspire viitoarele generații chiar și astăzi” a declarat regizorul Tudor Giurgiu.

Foto premieră: Claudiu Popescu, Claudiu Tașbac, Sabina Costinel

NASTY este distribuit în România de Transilvania Film. Producătorii filmului sunt Cosmin Hodor (HDR Evolution) și Tudor Giurgiu (Libra Films), iar co-producător este Hanka Kastelicová (Vice President & Executive Producers Documentaries HBO EMEA – HBO Max).

