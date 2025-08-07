„În lumină”, filmul de deschidere de la Berlinale 2025, vine în cinematografe din 22 august

În lumină | Das Licht „ține pasul cu cinematografia internațională luminând fără milă cosmosul Berlinului. Ca de atâtea ori, Tykwer își provoacă publicul pe mai multe niveluri, iar asta este fix ceea ce ne dorim de la cinema.” scria Stefanie Dörre pentru tip-berlin.de.



Filmul ne face cunoștință cu Tim Engels și soția sa, Milena, care locuiesc într-un apartament din Berlin cu gemenii Frieda și Jon și cu Don, fiul Milenei. Cei cinci duc o viață echilibrată în care fiecare reușește să găsească spațiu pentru propriile obiceiuri. Totul se schimbă când în casă apare Farrah, angajată să le facă menajul. Întoarsă de curând din Siria, aceasta le pune lumea la încercare. Planul ei bine pus la cale reușește să le schimbe viețile în feluri neașteptate și îi provoacă să privească oamenii din altă perspectivă.

Trailerul poate fi urmărit pe: https://youtu.be/yV6lxQY9llw

Este „o poveste importantă, cu sensuri care pot schimba vieți... o realizare cinematografică rară, capabilă să ofere o experiență valoroasă” […] „o poveste importantă, cu sensuri care pot schimba vieți și cu puterea de a ne ajuta să salvăm lumea din jurul nostru. Și, în acest proces, poate chiar să ne salvăm pe noi înșine.” exclama Nina Rothe pentru International Cinephile Society după premiera de la Berlin. „«Am încercat să fac un film frumos și nebun.» spunea regizorul, iar eu pot afirma fără ezitare că a reușit în totalitate.” adăuga aceasta în cronica sa elogioasă.

Și nu e singura publicație care a apreciat filmul: „este de-a dreptul captivant, cu interpretări fantastice din partea întregii distribuții și o serie de secvențe superb filmate și coregrafiate care, în sine, fac să merite experiența întregului film.” apreciau cei de la Loud and Clear, în timp ce The Guardian titra că „e destul de multă energie în acest film”, iar cei de la SWR Kultur au completat: „un film sălbatic, între terestru și supranatural, vis și realitate”.

Tom Tykwer este regizor de film, producător, scenarist și compozitor, cunoscut publicului din întreaga lume pentru filme precum : Run Lola Run (1998), Heaven (2002), Perfume: The Story of a Murderer (2006), The International (2009) sau A Hologram for the King (2016). A colaborat cu surorile Lana și Lilly Wachowski co-regizând filmul Cloud Atlas (2012) și pentru serialul Netflix, Sense8 (2015–2018) și a lucrat la coloana sonoră pentru filmul The Matrix Resurrections (2021) al Lanei Wachowski. Tykwer este, de asemenea, co-scenaristul filmului Paris, Je T’aime (2006) și co-creatorul serialului de televiziune german Babylon Berlin (2017), aclamat pe plan internațional.

„M-a interest mereu să mă provoc pe mine prin filmele la care lucrez și, odată cu asta, să ajung la public și să-i complic puțin timpul petrecut la cinema. Nu-l vreau un simplu consumator ci, mai de grabă, un partener în călătoria asta cinematografică pe care i-o propun” spunea la un moment dat regizorul.

Filmul îi are în distribuție pe Lars Eidinger (Personal Shopper, À propos de Joan, Clouds of Sils Maria, Persian Lessons), Nicolette Krebitz (My Zoe, The Tunnel), Toby Onwumere (The Matrix Resurrections, Sense8, A Good Person) și Tala al Deen, iar scenariul este semnat tot de Tom Tykwer.

În lumină are premiera în cinematografele din România pe 22 august și este distribuit de CAY Films.

