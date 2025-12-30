Pacea, blocată în „ultimele 10 procente”. Problemele nerezolvate după întâlnirea Trump-Zelenski

Zelenski a venit la reședința liderului american dintr-un Kiev lovit de valuri de rachete rusești, sperând să obțină sprijinul lui Trump pentru o versiune revizuită a unui plan de pace în 20 de puncte.

Deși discuțiile de duminică s-au încheiat fără un rezultat concret, ambii președinți au insistat la final asupra complexității negocierilor și a necesității continuării lor.

Trump, care vorbise anterior, în aceeași zi, cu președintele rus, Vladimir Putin, a oferit din nou o reacție relativ conciliantă față de pozițiile Moscovei. Totuși, spre deosebire de alte întâlniri tensionate, el l-a lăudat public pe Zelenski și a sugerat că un deznodământ al eforturilor de pace ar putea fi destul de aproape.

„Cred că ne apropiem foarte mult, poate chiar suntem foarte aproape”, a spus președintele SUA.

Echipele de negociere americane, ucrainene și europene urmează să continue discuțiile în următoarele săptămâni, posibil la Washington. Trump a anunțat că va avea noi convorbiri cu Putin, al cărui „ok” este esențial pentru eventuala parafare a unui acord final.

Războiul: final sau conflict prelungit

Deși a afirmat că nu are un termen-limită pentru încheierea războiului, Trump a sugerat că momentul actual ar putea fi decisiv, în contextul negocierilor intense conduse de emisarul său Steve Witkoff, precum și de ginerele președintelui american, Jared Kushner.

„Suntem în fazele finale ale discuțiilor. Războiul fie se va încheia, fie va continua foarte mult timp, iar milioane de oameni vor mai fi uciși”, a declarat Trump.

El a recunoscut că procesul este mai complicat decât anticipase, după ce, în campania din 2024, promisese că va pune capăt conflictului într-o singură zi.

„Există una sau două chestiuni extrem de sensibile, foarte dificile, dar cred că facem progrese”, a spus el, adăugând că va deveni clar, „în câteva săptămâni”, dacă pacea este posibilă.

Prezența invizibilă a lui Putin

Putin nu a participat la întâlnirea de la Palm Beach și nu a mai vizitat Statele Unite de ani, cu excepția deplasării din august, în Alaska, pentru mediatizata sa întrevedere cu Trump. Influența lui la Mar-a-Lago a fost însă evidentă.

Trump a discutat mai bine de o oră cu liderul de la Kremlin înaintea întâlnirii cu Zelenski, într-o convorbire telefonică solicitată chiar de președintele american, așa după cum a precizat Kremlinul. El a anunțat apoi că va vorbi din nou cu Putin și după întrevederea cu liderul ucrainean.

Acest mod de operare a stârnit îngrijorare în trecut în rândul susținătorilor Ucrainei. În octombrie, după o convorbire cu Putin, Trump a refuzat să furnizeze Ucrainei rachete cu rază lungă, deși anterior se arătase deschis acestei idei.

De această dată, întâlnirea cu Zelenski nu a fost afectată vizibil, însă Trump l-a elogiat pe Putin pentru modul în care gestionează situația centralei nucleare de la Zaporojie, un punct-cheie al negocierilor.

„Președintele Putin lucrează, de fapt, cu Ucraina pentru a reporni centrala. Este un pas important, mai ales când nu bombardează acea instalație”, a spus Trump.

El a adăugat că îl consideră pe Putin sincer în privința intențiilor de pace.

„Vrea să se întâmple. Mi-a spus-o foarte clar. Îl cred!”, a insistat șeful Casei Albe.

„Ultimele 10%”, cele mai greu de negociat

Înaintea întâlnirii, Zelenski declara că aproximativ 90% din termenii planului de pace fuseseră deja agreați, evaluare împărtășită, de altfel, și de oficiali americani. După discuții, liderul ucrainean a menținut aceeași cifră, deși Trump a spus că nu îi place să folosească procente.

Tocmai aceste ultime 10 procente se dovedesc însă cele mai dificile. Printre principalele puncte de blocaj se numără soarta centralei de la Zaporojie și eventualele concesii teritoriale.

Trump a sugerat că Ucraina ar putea fi mai avantajată dacă acceptă anumite compromisuri acum, înainte ca Rusia să avanseze și mai mult.

„O parte din acel teritoriu a fost deja luată. O altă parte este poate disputată, dar ar putea fi ocupată în următoarele luni”, a spus el. „Întrebarea este dacă nu e mai bine să se ajungă la un acord acum”, a adăugat președintele american.

Zelenski s-a arătat dispus să supună orice acord de pace unui referendum național, așa cum prevede Constituția Ucrainei în cazul modificării granițelor, dar a subliniat că organizarea unui astfel de vot ar necesita un armistițiu.

Rusia respinge însă ideea unui armistițiu. Înaintea discuțiilor de duminică, Moscova a lansat, de altfel, un nou val de atacuri cu rachete și drone asupra Ucrainei.

În convorbirea dintre Trump și Putin, cei doi lideri au exprimat puncte de vedere „în general similare”, considerând că un armistițiu temporar ar prelungi conflictul, așa după cum s-a exprimat consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov.

Acesta a adăugat că Ucraina ar trebui să decidă în curând ce va face cu regiunea Donbas, teritoriul-cheie revendicat de Moscova.

Trump a confirmat ulterior că „ne apropiem de un acord” în privința viitorului regiunii, descriind subiectul drept „una dintre marile probleme” ale negocierilor.

Relație monitorizată cu atenție

De la prima lor întâlnire tensionată, din februarie, tonul și conținutul fiecărei întrevederi dintre Trump și Zelenski au fost analizate cu mare atenție.

Deși unele discuții au fost dificile în spatele ușilor închise, întâlnirea de la Mar-a-Lago s-a derulat într-o atmosferă mai relaxată.

La sosirea lui Zelenski, Trump a avut cuvinte de apreciere la adresa oaspetelui său.

„Acest domn a muncit foarte mult, este foarte curajos, iar poporul său este foarte curajos”, a spus președintele american.

Zelenski și-a început și încheiat declarațiile mulțumindu-i lui Trump - un detaliu notabil, după criticile publice primite în februarie pentru lipsa de recunoștință față de rolul jucat de SUA în conflictul ucrainean.

Deși întâlnirea a avut loc la Mar-a-Lago din motive de calendar - Trump își petrece sărbătorile acolo - cadrul a oferit o alternativă mai puțin formală decât Casa Albă.

„A intrat și a spus: «Locul acesta este superb!»”, a povestit Trump la final. „Nu cred că mai vrea să meargă la Casa Albă!”, a adăugat el, în nota sa caracteristică.