Cea mai bună lună din 2026 pentru fiecare zodie. Când îți surâde cu adevărat norocul, potrivit astrologilor

Luna magică din 2026 pentru fiecare zodie! Când îți întinde Universul mâna

Anul 2026 nu va fi la fel pentru toată lumea, dar fiecare zodie are o perioadă-cheie în care Universul pare să lucreze în favoarea sa, potrivit Your Tango. Astrologii au identificat luna în care fiecare semn zodiacal atrage mai ușor norocul, iubirea, succesul și oportunitățile. Află care este cea mai bună lună din 2026 pentru zodia ta.

♈ Berbec – Iunie 2026

Pentru Berbeci, iunie 2026 deschide o perioadă extrem de favorabilă. Venus, planeta iubirii și a banilor, tranzitează Leul, activând casa a cincea a dragostei și creativității. Pe 30 iunie, i se alătură Jupiter, planeta expansiunii și a norocului, amplificând distracția, romantismul și șansele sociale.

Este o lună excelentă pentru întâlniri, vacanțe și proiecte creative. Soarele și Marte activează zona comunicării și a călătoriilor, așa că vei fi mereu pe drumuri sau în centrul atenției. Bucură-te, este doar începutul!

♉ Taur – Martie 2026

Martie 2026 este luna ta de aur. Jupiter își reia mersul direct în Rac, într-o poziție extrem de compatibilă cu zodia ta, aducând noroc în comunicare, negocieri și relații.

Planetele personale tranzitează Peștii, casa prietenilor și a rețelelor sociale, ceea ce îți oferă ocazia să avansezi profesional. O eclipsă de Lună Plină în casa iubirii promite romantism și schimbări benefice pe termen lung.

♊ Gemeni – Iunie 2026

Pentru Gemeni, iunie 2026 este o lună în care ideile strălucesc. Jupiter activează zona comunicării și a călătoriilor, iar Venus susține negocierile și conexiunile importante.

Aspectele favorabile cu Uranus și Neptun aduc oportunități neașteptate, succes în proiecte de grup și o viață socială intensă. Este momentul în care poți lansa o idee care să-ți schimbe direcția profesională.

♋ Rac – Mai 2026

Mai 2026 este luna în care Racii simt că au totul: noroc, iubire și oportunități. Jupiter se află în zodia ta, iar Venus îi amplifică influența, aducând bucurie și împlinire.

Lunile pline și noi favorizează atât dragostea, cât și prieteniile și cariera. Dacă ești singur, poți întâlni pe cineva special. Dacă ești deja într-o relație, aceasta se consolidează.

♌ Leu – Iulie 2026

Pentru Lei, iulie 2026 este spectaculos. Jupiter intră în zodia ta pentru prima dată în 12 ani, aducând expansiune, succes și vizibilitate maximă.

Venus te face irezistibil în prima parte a lunii, iar Marte îți animă viața socială. Finalul lunii, marcat de o Lună Plină în casa parteneriatelor, poate aduce momente romantice sau decizii importante.

♍ Fecioară – Mai 2026

Mai 2026 este luna norocoasă a Fecioarelor. Jupiter îți susține relațiile sociale și îți aduce sprijin din partea prietenilor sau a grupurilor influente.

Este o perioadă excelentă pentru călătorii, studii și dezvoltare personală. Două faze lunare importante aduc echilibru între viața profesională și cea de familie.

♎ Balanță – August 2026

August 2026 este luna afirmării. Jupiter activează casa speranțelor și a prieteniilor, iar Venus îți traversează zodia, sporindu-ți farmecul și încrederea.

Eclipsele din această lună pot aduce recunoaștere profesională și schimbări benefice în carieră. Este o perioadă în care îți vezi dorințele împlinite.

♏ Scorpion – Februarie 2026

Pentru Scorpioni, februarie 2026 aduce expansiune și fericire. Jupiter, într-un semn de apă compatibil, susține călătoriile, studiile și evoluția personală.

Dragostea este favorizată, iar viața de familie devine o prioritate. Este o lună excelentă pentru mutări, renovări sau consolidarea relațiilor apropiate.

♐ Săgetător – Noiembrie 2026

Noiembrie 2026 este luna în care Săgetătorii strălucesc. Soarele intră în zodia ta, iar Jupiter îți oferă oportunități de călătorie, studiu și dezvoltare spirituală.

Relațiile sociale sunt stabile, iar dragostea poate căpăta un aer idealist și profund. Este o perioadă excelentă pentru conexiuni de durată.

♑ Capricorn – Decembrie 2026

Pentru Capricorni, decembrie 2026 încheie anul în forță. Soarele îți luminează zodia, iar Jupiter aduce beneficii financiare și stabilitate în relații.

Viața socială se animă, iar Marte indică șanse de călătorii sau studii. Este o lună de succes, recompense și satisfacții personale.

♒ Vărsător – Ianuarie 2026

Ianuarie 2026 îți aduce un start excelent. Soarele și mai multe planete personale îți tranzitează zodia, punându-te în centrul atenției.

Jupiter favorizează parteneriatele, iar aspectele cu Saturn și Uranus pot aduce câștiguri financiare sau investiții importante. Un început de an promițător.

♓ Pești – Iunie 2026

Pentru Pești, iunie 2026 este luna iubirii și a creativității. Jupiter activează casa romantismului, iar Venus și Mercur favorizează comunicarea și relațiile.

Este o perioadă excelentă pentru dragoste, copii, proiecte artistice și extinderea familiei. Totul pare să curgă natural în favoarea ta.