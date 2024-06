Lungmetrajul EXT. MAȘINĂ. NOAPTE, regizat de Andrei Crețulescu, proiecție specială în avanpremieră mondială la TIFF

Avanpremiera de la TIFF 2024 va avea loc vineri, 21 iunie, la Casa de Cultură a Studenților, de la ora 18:00. Filmul se va relua sâmbătă, 22 iunie, la Cinema Victoria, de la 17:30.

Ambele proiecții vor avea loc în prezența actorilor și a echipei și vor fi urmate de sesiuni Q&A.

Un thriller sîngeros (un soi de Cireșarii în Zona Crepusculară) se transformă în propriul său „making of”, unul teribil de vorbit - o conversație despre film, despre frică, despre ficțiune. Genul de film pe care, dacă știi despre ce e vorba, n-are niciun rost să-l mai vezi. Titlul e un nonsens căutat - mai potrivit ar fi fost Secvențe, dar era deja luat.

„EXT. MAȘINĂ. NOAPTE are puține minute (73) și multe personaje (12, mai precis). Este construit din scene foarte lungi, filmate în stiluri și formate diferite, și montate în ordine non-cronologică. Howard Hawks zicea odinioară că un film reușit are nevoie de trei scene bune și de niciuna proastă. EXT. MAȘINĂ. NOAPTE are trei cu totul - deci, da.”, spune regizorul Andrei Crețulescu.

Imaginea filmului este semnată de Andrei Butică, montajul a fost realizat de Cătălin Cristuțiu, decorurile și costumele de Mălina Ionescu. Inginer de sunet este Alexandru Dragomir, iar Marius Leftărache semnează sound design-ul. Codruța Crețulescu, Vlad Rădulescu și Claudiu Mitcu sunt producători.

Andrei Crețulescu a debutat în regie cu scurtmetrajul BAD PENNY, urmat de KOWALSKI și de RAMONA (premiul Canal+ la Semaine de la Critique, Cannes 2015). Lungmetrajul său de debut, CHARLESTON (2017), a avut premiera mondială în Competiția de la Locarno, a fost prezentat în peste 30 de festivaluri internaționale și a fost un succes de public pe ecranele din România.

Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) este cel mai mare eveniment cinematografic din România. Ediția 23 se desfășoară la Cluj-Napoca în perioada 14 - 24 iunie 2024.

