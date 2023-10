Șoc la Hollywood: A murit Matthew Perry, Chandler din serialul Friends. Actorul avea doar 54 de ani

Decesul său a fost confirmat într-o declarație postată de NBC, rețeaua de televiziune care a difuzat Friends timp de 10 ani, pe platforma de socializare X, scrie Reuters.

„Suntem incredibil de întristați de dispariția prea curând a lui Matthew Perry”, a declarat NBC Entertainment.

Los Angeles Times și TMZ.com, ambele citând surse anonime din cadrul forțelor de ordine, au relatat că interpretul americano-canadian a fost găsit mort în cada din locuința sa din cartierul Pacific Palisades din Los Angeles.

Perry era cunoscut mai ales pentru rolul său de lungă durată, Chandler din serialul de mare succes Friends, care a fost difuzat timp de 10 sezoane la postul NBC, din 1994 până în 2004, avându-i ca protagoniști pe Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc și Lisa Kudrow.

După Friends, Perry a jucat în alte trei proiecte de televiziune - Studio 60 on the Sunset Strip, Mr. Sunshine și Go On.

De-a lungul carierei sale, a mai avut apariții ca invitat sau roluri în alte seriale de succes, printre care The West Wing, Ally McBeal, Scrubs și Beverly Hills, 90210. Printre filmele sale de cinema se numără Fools Rush In, The Whole Nine Yards, Almost Heroes și Three to Tango.

Actorul născut în Massachusetts a crescut în Ottawa după ce mama sa, o jurnalistă canadiană, a divorțat și s-a căsătorit cu o personalitate canadiană din domeniul audiovizualului.

"Suntem devastați de moartea dragului nostru prieten Matthew Perry. Matthew a fost un actor incredibil de talentat și o parte de neșters a familiei Warner Bros. Television Group. Impactul geniului său de comedie a fost simțit în întreaga lume, iar moștenirea sa va trăi în inimile atâtor oameni. Aceasta este o zi sfâșietoare și trimitem dragostea noastră familiei sale, celor dragi și tuturor fanilor săi devotați", a transmis Warner Bros.

Cine este Matthew Perry

Matthew Perry s-a născut la 19 august 1969 în Williamstown, Massachusetts şi a fost nominalizat de trei ori la premiile Emmy şi o dată la Globul de Aur. Actorul a câştigat TV Guide Awards şi Teen Choice Awards

Perry a ajuns la inimile publicului după rolul lui Chandler Bing din serialul Friends, iar cariera sa nu a fost ocolită de scandaluri. Pe durata filmărilor cunoscutul actor a devenit dependent de alcool şi de Vicodin. În 1997, după un accident de jet ski, Perry a început sa ia pentru prima oară medicamente cu prescripţie medicală.

Matthew Perry a fost internat timp de o lună de zile la reabilitare în 1997, din cauza dependenţei sale de Vicodin, iar în anul 2001 s-a aflat din nou sub tratament din cauza dependenţei de opiacee şi alcool.

"Nu poţi să ai o problemă cu drogurile timp de aproximativ 30 de ani pe care să speri să o rezolvi în 28 de zile", a declarat actorul într-un interviu pentru The Hollywood Reporter.

În 2016, Perry a mărturisit pentru ”Chris Evans Breakfast Show" că nu îşi mai aminteşte perioada filmărilor între sezonul al treilea şi cel de-al şaselea din cadrul serialului Friends.

Serialul "Prietenii tăi/ Friends" este un sitcom american creat de David Crane şi Martha Kauffman, care a fost difuzat de postul NBC timp de 10 sezoane, între 22 septembrie 1994 şi 6 mai 2004. Sitcomul prezintă aventurile amuzante ale membrilor unui grup de prieteni din Manhattan şi a fost o rampă de lansare pentru cei şase actori din distribuţia sa.

(sursa: Mediafax)