Nominalizări Oscar 2023. O comedie în topul preferințelor. Lista completă a filmelor aflate în competiție

Pelicula Everything Everywhere All At Once a primit 11 nominalizări. Este vorba despre o comedie științifico-fantastică cu Michelle Yeoh și Jamie Lee Curtis care a avut mare succes în 2022. Yeoh interpretează rolul unei chinezo-americane nemulțumite, proprietara unei spălătorii de rufe. Filmul a avut încasări de peste 100 de milioane de dolari, de patru ori mai mult decât bugetul inițial, și a fost foarte bine primit de critici.

La categoria pentru Cel mai bun film, Academia americană a nominalizat filmele All Quiet On The Western Front, Avatar, The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All At Once, The Fabelmans, Tar, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness și Women Talking

Nominalizările pentru categoria Cel mai bun actor în rol principal sunt Austin Butler-Elvis, Colin Farrell-The Banshees of Inisherin, Brendan Fraser-The Whale, Paul Mescal-Aftersun și Bill Nighy -Living

La categoria Cea mai bună actriță în rol principal, selecția Academiei cuprinde următoarele nume și filme: Cate Blanchett- Tar, Ana de Armas-Blonde, Andrea Riseborough-To Leslie, Michelle Williams-The Fablemans și Michelle Yeoh-Everything Everywhere All at Once.

Nominalizările pentru Regie sunt Martin McDonagh pentru filmul The Banshees of Inisherin, Daniel Kwan și Daniel Scheinert pentru Everything Everywhere all at Once, Steven Spielberg pentru The Fabelmans, Todd Field pentru Tar și Ruben Östlund pentru Triangle of Sadness.

La categoria Lungmetraj internațional, selecția Academiei americane de film este All Quiet on the Western Front (Germania), Argentina, 1985 (Argentina), Close (Belgia), EO (Polonia) și The Quiet Girl (Irlanda).

La categoria Lungmetraj de animație au fost selectate filmele Pinnochio de Guillermo Del Toro, Marcel The Shell With Shoes On, Puss In Boots: The Last Wish, The Sea Beast și Turning Red.

La categoria Scenariu (scenariu original), lista curpinde The Banshees of Inisherin, de Martin McDonagh, Everything Everywhere All At Once, de Daniel Kwan & Daniel Scheinert, The Fabelmans, de Steven Spielberg & Tony Kushner, Tar, de Todd Field și Triangle of Sadness, de Ruben Ostlund.

Nominalizări Oscar 2023