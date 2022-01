POVESTEA ROMÂNIA SĂLBATICĂ, „filmul filmului”, se lansează în exclusivitate pe TIFF Unlimited pe 24 ianuarie

Poveștile strânse de Dan Dinu și Cosmin Dumitrache în cei 11 ani de muncă pentru realizarea documentarului au făcut deliciul publicului în sesiunile de Q&A din cadrul evenimentelor speciale în care documentarul a fost prezentat, așadar echipa a decis să arate aventura din spatele filmului într-un making-of de aproape două ore. Povestea România Sălbatică este o producție care urmărește călătoria incredibilă și provocările neștiute din culisele documentarului și va fi lansată pe 24 ianuarie pe platforma TIFF Unlimited (unlimited.tiff.ro), fiind disponibilă în întreaga lume.

Prețul unui bilet este de 3 USD + TVA și va permite fiecărui utilizator accesul la making-of pentru un interval de 3 zile începând cu momentul achiziției.

Felul în care documentarul este realizat din punct de vedere etic, fără imagini de arhivă și exclusiv în România, a deschis în mod constructiv una dintre cele mai relevante conversații în spațiul public despre necesitatea conservării naturii, iar Povestea România Sălbatică își propune să continue acest dialog.

„Timp de 11 ani, cât am lucrat la proiectul România Sălbatică, am adunat nu numai amintiri frumoase, ci și foarte multe imagini care au documentat munca din teren. Ne bucurăm tare mult că putem să vă facem și pe voi parte din această aventură, cu ajutorul unui film care să vă spună întreaga poveste din spatele documentarului. Sunt sigur că o să râdeți, o să vă minunați, o să gâfâiți un pic văzând cât a trebuit să cărăm în spate, o să fiți cuprinși de adrenalină și de dorul de ducă. Pe lângă toate acestea, sper să fiți și inspirați. Povestea noastră nu este una imposibil de replicat, iar noi ne-am bucura enorm să vedem alți oameni care să încerce să facă lucruri și mai faine decât am reușit noi.”, a declarat Dan Dinu, regizorul documentarului.

O altă noutate pentru 2022 o reprezintă lansarea aplicației România Sălbatică, o unealtă educațională, cu ajutorul căreia biodiversitatea țării noastre poate fi mai ușor înțeleasă. Cei care vor utiliza aplicația vor putea afla mai multe informații despre ariile protejate din România, vor putea să le vizualizeze cu ajutorul unei hărți interactive și vor fi informați despre evenimente naturale importante. Aplicația este dezvoltată de Eventya pentru iOS și Android și va fi pusă la dispoziție doritorilor în mod GRATUIT. Mai multe detalii vor fi anunțate în curând.

„Mi-aș fi dorit tare mult să am o astfel de aplicație care să mă ajute când am pornit în căutarea celor mai deosebite peisaje și a celor mai emblematice animale fotografiate și filmate pentru proiectul nostru. Am întâlnit adesea astfel de aplicații utile prin alte țări pe unde am călătorit și mă bucur că avem și noi acum această oportunitate.”, a mai spus Dan Dinu.

România Sălbatică a avut premiera mondială în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), unde a câștigat Premiul Publicului, iar apoi a fost prezent în mai multe festivaluri și evenimente de film din țară, unde a continuat să umple sălile și spațiile în aer liber și să se bucure de o primire entuziastă și un public curios – TIFF Sibiu,Făgăraș Fest, Serile Filmului Românesc (Iași), TIFF Brașov, Filmul de Piatra, Caravana TIFF (Timișoara, Tășnad, Târgu Lăpuș), Cinelatino (Călărași, Câmpina), Central European Film Festival (Timișoara), RowmaniaFest (Tulcea) și Alpin Film Festival (Brașov), unde a primit Premiul „Carpați”, oferit celui mai bun film de promovare a Munților Carpați.