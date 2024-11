Reostat. Jaful secolului – premiat la Festivalul Internațional de Film de la Tokyo. Anamaria Vartolomei a câștigat Premiul pentru Cea mai bună interpretare feminină

Premiul a fost acordat Anamariei Vartolomei, actriță franceză de origine română, aflată la primul ei rol într-un film românesc. Anamaria Vartolomei este un star în plină ascensiune în cinematografia mondială. În 2022, i-a fost acordat Premiul César pentru Cea mai bună speranță a cinematografiei franceze după interpretarea din L'Événement (r. Audrey Diwan) filmul câștigător al Leului de Aur, la ediția 2021 a Festivalului de Film de la Veneția. În urma acestui premiu, cariera Anamariei a explodat, ea primind roluri importante precum cele din L’Empire (r. Bruno Dummont, Berlin 2024), Maria (r. Jessica Palud, Cannes 2024), Contele de Monte Cristo (r. Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte, Cannes 2024) sau în Mickey 17 (r. Bong Joon-ho) ce se va lansa in 2025 și unde interpretează alături de Robert Pattinson și Mark Ruffalo.

Premiul de la Festivalul Internațional de Film de la Tokyo a fost prezentat de actrița Chiara Mastroianni, în numele juriului condus de actorul Tony Leung (In the Mood for Love). Acceptând premiul, Anamaria Vartolomei a declarat: „Se cade să împart acest premiu cu toți colegii mei de platou. Rareori am văzut niște oameni mai implicați. A fost și un proces de învățare pentru mine să lucrez alături de voi la primul meu rol în limba română și mă bucur că el a fost într-un film realizat de o echipă atât de minunată.”

În comentariul său, revista americană Variety a caracterizat filmul drept „povestea unui cuplu din România care se vede amestecat într-un furt de artă pe fondul discrepanței economice și sociale dintre vestul și estul Europei”, în vreme ce Hollywood Reporter notează că „filmul este inspirat de evenimente adevărate și o are ca protagonistă pe Anamaria Vartolomei, mutată alături de soțul ei din film în Țările de Jos în căutarea unei vieți mai bune”, dar sfârșind prin a deveni o migrantă anonimă la marginea societății occidentale, la fel ca mulți alții aflați în aceeași situație.

Reostat. Jaful Secolului, prezentat internațional sub titlul Traffic, este inspirat de spargerea comisă de un grup de români la muzeul Kunsthal din Rotterdam, în 2012. Șapte tablouri de mare valoare au fost sustrase în mai puțin de trei minute, printre ele fiind și opere semnate de Matisse și Picasso. ‘Jaful secolului’ s-a încheiat câteva luni mai târziu cu arestarea suspecților, însă tablourile nu au fost recuperate niciodată. Nici până astăzi nu se știe dacă au fost arse, ascunse sau vândute pe piața neagră.

După proiecția de la Varșovia, CineEuropa identifica principala temă a filmului drept punerea în discuție a efectelor coloniasmului albilor europeni, care au capturat în folos propriu nenumărate opere de artă și care acum se revoltă în fața invaziei a ceea ce ei cataloghează drept noile migrații. “Supraviețuirea este o chestiune care se obține cu lacrimi și sudoare, dar filmul știe totodată când e bine să tratezi cu umor inechitatea lumii” – CineEuropa.

Anamaria Vartolomei/© Luc Braquet

Alături de Anamaria Vartolomei, rolurile principale din film sunt interpretate de Ionuț Niculae, Rareș Andrici, Macrina Bîrlădeanu, Thomas Ryckewaert și Mike Libanon. Marius Panduru este directorul de imagine al filmului, iar Tudor Reu, producătorul acestuia. Filmul este o coproducție România-Belgia-Olanda, realizată de Mindset Productions, Lunanime, Bastide Films, Les Films du Fleuve, Film i Väst, Filmgate Films, Avanpost Media și Mobra Films.

Reostat. Jaful Secolului va intra în cinematografe în luna martie 2025, fiind distribuit de Forum Film.