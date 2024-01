Scenariile a două episoade din Friends, recuperate dintr-un coș de gunoi, sunt scoase la licitație

Scenariile pentru finalul celui de-al patrulea sezon din Friends au fost recuperate în 1998 de către un membru al personalului de la Fountain Studios, Marea Britanie, unde au fost filmate cele două episoade.

Amanda Butler, de la casa de licitații Hanson Ross din Royston, Hertfordshire, a declarat că acestea ar fi trebuit să fie distruse "pentru ca finalul să nu fie dezvăluit".

Acestea au fost folosite pentru finalul sezonului în două părți intitulat The One With Ross's Wedding.

Se așteaptă ca scenariile să se vândă la un preț cuprins între 600 și 800 de lire sterline.

(sursa: Mediafax)