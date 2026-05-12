Sebastian Stan, mărturisiri emoționante înainte de premiera de la Cannes a noului film al lui Cristian Mungiu

Filmul va avea premiera la Festivalul de Film de la Cannes, care începe marți seară.

„Filmul acesta a fost foarte mult ca o reuniune pentru mine. Membrii români ai echipei veneau la mine și îmi spuneau: «Ești unul dintre noi. Suntem atât de fericiți că faci filmul acesta. Înseamnă enorm pentru noi că recunoști țara din care vii». A fost ca o reconectare cu o parte din mine pe care nu o mai trăisem de mult”, a spus Sebastian Stan, într-un interviu publicat marți de Deadline.

Actorul a părăsit România la vârsta de 8 ani, după ce mama sa a fugit din regimul comunist al lui Nicolae Ceaușescu. Familia s-a stabilit inițial în Austria, iar ulterior în Statele Unite.

Sebastian Stan a mărturisit că experiența emigrării l-a ajutat să înțeleagă mult mai bine personajul din „Fjord”, un român care încearcă să se adapteze unei noi vieți în Norvegia.

„Am înțeles foarte bine ce înseamnă să ajungi într-o țară nouă, cu alte obiceiuri și alte valori, și să nu știi dacă felul în care ai crescut va fi acceptat acolo”, a declarat acesta.

El a vorbit și despre dificultățile pe care le-a simțit ca emigrant în copilărie, când încerca să se integreze în SUA fără să cunoască limba engleză.

„Când ești copil nu vrei să fii diferit. Vrei doar să te integrezi. Frica aceea și sentimentul de a fi diferit m-au făcut să învăț engleza foarte repede, dar au generat și ani de nesiguranță”, a spus Stan.

Artistul a rememorat povestea tatălui său, care în timpul regimului comunist al lui Nicolae Ceaușescu ar fi ajutat disidenți să părăsească țara, înainte de a fi nevoit să fugă el însuși din România.

„Ceea ce mă fascinează este că a făcut acele lucruri în mod complet dezinteresat. Nu avea nimic de câștigat, nu era vorba de recunoaștere. Pur și simplu a simțit că trebuie să ajute oameni. Pentru mine, asta a devenit o definiție a ceea ce înseamnă să fii bărbat: să protejezi, să fii prezent, să faci lucruri care contează pentru ceilalți fără să aștepți ceva în schimb”, a spus actorul.

Actorul a adăugat că experiența tatălui său l-a făcut să înțeleagă mai bine importanța responsabilității și a integrității personale.

„Era foarte tânăr atunci, în jur de 20 de ani, și totuși avea un simț al responsabilității și al curajului care nu avea nimic de-a face cu ego-ul. Asta m-a marcat profund”, a spus el.

Sebastian Stan a mai dezvăluit că vorbește românește ori de câte ori are ocazia și păstrează legătura cu tradițiile românești.

În „Fjord”, actorul joacă alături de Renate Reinsve, iar filmul este inspirat parțial din cazul real al familiei Bodnariu. Producția concurează în competiția oficială de la Cannes și marchează prima colaborare dintre Sebastian Stan și Cristian Mungiu.

