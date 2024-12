Actorul român, nominalizat la Globurile de Aur 2025. L-a interpretat pe Donald Trump în filmul „The Apprentice”

Filmul musical „Emilia Perez” a obţinut 10 nominalizări la anunţarea selecţiilor pentru ediţia 2025 a Premiilor Globurile de Aur, notează Antena3 CNN.

Musicalul despre cartelul drogurilor al lui Jacques Audiard a obţinut cele mai multe nominalizări, inclusiv la categoriile „Cel mai bun film musical sau comedie”, „Cel mai bun regizor”, „Cea mai bună actriţă în rol secundar” pentru Zoe Saldana şi Selena Gomez, „Cea mai bună actriţă” pentru Karla Sofia Gascon, „Cel mai bun scenariu” şi „Cea mai bună muzică originală”.

Urmează „The Brutalist” al lui Brady Corbet, o dramă despre încercările unui arhitect maghiar aflat sub controlul unui patron de artă enigmatic. Pe lângă obţinerea nominalizării la premiul pentru „Cea mai bună dramă cinematografică”, actorii Adrien Brody şi Felicity Jones au fost nominalizați pentru interpretare, iar Guy Pearce pentru rol secundar. Proiectul a fost apreciat pentru scenariu. În total a obținut 7 nominalizări, cu una mai mult decât un alt concurent principal - „Conclave”.

Ralph Fiennes a fost nominalizat la categoria „Cel mai bun actor într-o dramă”, pentru portretul unui preot conflictual care supraveghează o alegere papală plină de sabotaje. Partenera sa, Isabella Rossellini, a primit nominalizarea pentru actriţă în rol secundar, iar filmul este selectat la categoriile muzică, scenariu şi imagine.

Alte filme care au obţinut patru sau mai multe nominalizări la Globurile de Aurs sunt „Anora”, „Challengers”, „A Real Pain”, „Wicked” de la Universal şi surpriza zilei - „The Substance” de Coralie Fargeat, inclusiv pentru „Cel mai bun film musical sau comedie”, „actriţă în rol principal” pentru Demi Moore, „actriţă în rol secundar” pentru Margaret Qualley şi „Cel mai bun regizor”.

Kate Winslet a fost nominalizată pentru actriţă în rol principal într-o dramă, pentru filmul biografic „Lee” şi actriţă de televiziune în mini-seria „The Regime” de la HBO.

Selena Gomez a primit o nominalizare pentru „Cea mai bună actriţă în rol secundar” în filmul „Emilia Perez” şi în serial musical/comedie pentru „Only Murders in the Building” de pe Hulu.

Regizorul Jacques Audiard al peliculei „Emilia Perez” a primit nominalizări pentru regie, scenariu şi pentru contribuţia sa la melodia originală „El Mal”, potrivit Antena3 CNN

Lista nominalizărilor

Cea mai bună dramă: „The Brutalist”; „A Complete Unknown”; „Conclave”; „Dune: Part Two”; „Nickel Boys”; „September 5”.

Cel mai bun film musical sau comedie: „Wicked”; „Anora”; „Emilia Perez”; „Challengers”; „A Real Pain”; „The Substance”.

Cel mai bun actor într-un film musical sau comedie: Jesse Eisenberg, „A Real Pain”; Hugh Grant, „Heretic”; Gabriel LaBelle, „Saturday Night; Jesse Plemons, „Kinds of Kindness”, Glen Powell, „Hitman”; Sebastian Stan, „A Different Man”.

Cea mai bună actriţă/ musical sau comedie: Amy Adams (Nightbitch), Cynthia Erivo (Wicked), Karla Sofia Gascon (Emilia Perez), Mikey Madison (Anora), Demi Moore (The Substance), Zendaya (Challengers)

Cel mai bun actor/ dramă: Adrien Brody (The Brutalist), Timothee Chalamet (A Complete Unknown), Daniel Craig (Queer), Colman Domingo (Sing Sing), Ralph Fiennes (Conclave), Sebastian Stan (The Apprentice)

Cea mai bună actriţă/ dramă: Pamela Anderson (The Last Showgirl), Angelina Jolie (Maria), Nicole Kidman (Babygirl), Tilda Swinton (The Room Next Door), Fernanda Torres (I’m Still Here), Kate Winslet (Lee).

Cea mai bună actriţă într-un rol secundar în orice film: Selena Gomez (Emilia Perez), Ariana Grande (Wicked), Felicity Jones (The Brutalist), Margaret Qualley (The Substance), Isabella Rossellini (Conclave), Zoe Saldaña (Emilia Perez)

Cel mai bun actor într-un rol secundar în orice film: Yura Borisov (Anora), Kieran Culkin (A Real Pain), Edward Norton (A Complete Unknown), Guy Pearce (The Brutalist), Jeremy Strong (The Apprentice), Denzel Washington (Gladiator II)

Cel mai bun regizor - film: Jacques Audiard (Emilia Perez), Sean Baker (Anora), Edward Berger (Conclave), Brady Corbet (The Brutalist)

Coralie Fargeat (The Substance), Payal Kapadia (All We Imagine as Light)

Cel mai bun film de animaţie: „Flow”; „Inside Out 2”; „Memoir of a Snail”; „Moana 2”; „Wallace and Gromit: Răzbunarea cea mai faină”; „The Wild Robot”.

Realizări cinematografice şi de box office: „Alien: Romulus”; „Beetlejuice Beetlejuice”; „Deadpool & Wolverine”; „Gladiator II”; „Inside Out 2”; „Twisters”; „Wicked”; „The Wild Robot”.

Cea mai bună coloană sonoră originală: „Conclave”; „The Brutalist”; „The Wild Robot”; „Emilia Perez”; „Challengers”; „Dune: Partea a doua”.

Cel mai bun film străin: All We Imagine as Light (Sideshow / Janus Films) - SUA/ Franţa/ India, Emilia Perez (Netflix) - Franţa, „The Girl With the Needle” (Mubi) - Polonia/ Suedia/ Danemarca, „I’m Still Here” (Sony Pictures Classics) - Brazilia, „The Seed of the Sacred Fig” (Neon) – SUA/ Germania, „Vermiglio” (Sideshow / Janus Films) - Italia.

Televiziune

Cel mai bun serial dramă: „Shogun”; „The Diplomat”; „Slow Horses”; „Mr. and Mrs. Smith”; „The Day of the Jackal”; „Squid Game”.

Cel mai bun serial musical sau comedie: „Abbott Elementary”; „The Bear”; „Hacks”; „Nobody Wants This”; „Only Murders in the Building”; „The Gentlemen”.

Cel mai bun actor într-un serial dramă: Donald Glover, „Mr. and Mrs. Smith”; Jake Gyllenhaal, „Presumed Innocent”; Gary Oldman, „Slow Horses”; Eddie Redmayne, „The Day of the Jackal”; Hiroyuki Sanada, „Shogun”; Billy Bob Thornton, „Landman”.

Cea mai bună actriţă într-un serial de comedie: Kristen Bell, „Nobody wants This”; Quinta Brunson, „Abbott Elementary”; Ayo Edebiri, „The Bear”; Selena Gomez, „Only Murders in the Building”; Kathryn Hahn, „Agatha All Along”; Jean Smart, „Hacks”, scrie Antena3 CNN.

