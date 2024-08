Seriale de acțiune, o dramă originală grecească și cele mai cunoscute seriale polițiste de la Hollywood vor fi difuzate exclusiv pe AXN România în septembrie

Bazat pe cel mai bine vândut roman al scriitorului american Dan Brown, serialul Simbolul Pierdut îl are în centru pe Robert Langdon, popularul simbolist, interpretat de Ashley Zukerman, și se desfășoară înainte de evenimentele din filmul Codul lui Da Vinci. Acțiunea începe în Washington D.C., când CIA îi cere celebrului profesor de la Harvard să dezlege niște ghicitori ciudate. În timpul cercetărilor sale, nu numai că se confruntă cu enigme periculoase și provocări mortale, dar însăși viața mentorului său răpit depinde de el. Va reuși Robert Langdon să își salveze profesorul și să scoată la iveală o conspirație în același timp? Urmărește serialul începând cu 3 septembrie de la ora 21:00 și fii alături de actorii tăi favoriți: Ashley Zukerman, Eddie Izzard și Valorie Curry.

Din agitația metropolei americane, mergem în secolul al XIX-lea, în Grecia. În anul 1817, în cetatea elenă, două familii rivale sunt unite prin căsătorie și nașterea primului lor fiu. După ce copilul dispare, viziunile unei tinere servitoare o conduc pe mamă la copilul său pierdut. Pe măsură ce viziunile ei se intensifică și suspiciunile de vrăjitorie se ridică împotriva ei, ea trebuie să-i găsească pe răpitorii copilului pentru a se salva și pentru a preveni un război civil în Grecia. Serialul dramatic original Vrăjitoarea, produs de Antenna Studios va avea premiera la AXN pe 3 septembrie, de la ora 22:00, cu unii dintre cei mai buni actori greci, printre care Elli Triggou, Katerina Lechou și Giorgos Gallos.

În această toamnă, NCIS revine pe AXN România cu sezonul 18, un nou început care lansează echipa într-o aventură fără precedent. În încercarea de a rezolva misterului dispariției lui Gibbs (Mark Harmon) din sezonul trecut, echipa de detectivi îl urmărește pe acesta în misiunea sa secretă. Cu toate acestea, amenințările nu se opresc niciodată, restul echipei confruntându-se cu noi pericole și riscuri tot mai mari. Noul sezon are premiera pe 4 septembrie, de la ora 21:00.

Nu în ultimul rând, un nou serial polițist vine pe AXN România toamna aceasta. Walker, o reinterpretare a popularului serial Walker, Polițist Texan, îl are ca protagonist pe Jared Padalecki (cunoscut pentru rolul său din Supernatural) în rolul lui Cordell Walker, un bărbat văduv și tată a doi copii, care se întoarce acasă, în Austin după doi ani petrecuți sub acoperire. El va încerca să se împace cu fiul său (interpretat de Kale Culley) și cu fiica sa adolescentă rebelă (Violet Brinson) și să gestioneze conflictele cu familia - un frate procuror adjunct (Keegan Allen), mama sa (Molly Hagen) și tatăl său fermier (Mitch Pileggi). Walker este scris de Anna Fricke și produs de Dan Lin, Lindsay Liberatore și Jared Padalecki. Serialul are premiera pe 12 septembrie, de la ora 21:00, cu episoade duble.

În această toamnă, cazurile criminale și dramele îi vor face pe eroii AXN să se confrunte cu cele mai mari provocări în timp ce luptă pentru dreptate, restabilind pacea și găsindu-și dragostea adevărată.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹